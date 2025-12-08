মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, পেশাদারিত্ব আপনার পক্ষে কথা বলে প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অহংকার দূরে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করুন। আর্থিক সাফল্য আজও বিদ্যমান। পরিপক্ক মনোভাবের সাথে সম্পর্কের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। অফিসে উত্পাদনশীল হন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করছেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভাল। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সঙ্গীর স্বাধীনতা রোধ করবেন না, কারণ এটি সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। পজেসিভনেস একটি স্বাস্থ্যকর প্রেমের সম্পর্কের প্রতীক নয়। সম্পর্কের মধ্যে অহংকার এড়িয়ে চলুন এবং সঙ্গীর প্রতি সংবেদনশীল হন। আপনারা দুজনেই একসাথে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করতে পারেন। অতীতে প্রবেশ না করার জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত, যা প্রেমিককে বিরক্ত করতে পারে। বিবাহিত মহিলাদের আজ তাদের স্ত্রীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগের সমস্যা হবে। অবিবাহিত মহিলারাও প্রস্তাব পেতে পারেন। মকর রাশিফল আজ দিনের প্রথম অংশটি ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, তবে দিনের অগ্রগতির সাথে সাথে জিনিসগুলি ট্র্যাকে থাকবে। যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তাদের আজ সভা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। আপনার সিনিয়ররা আপনার মেধা বিশ্বাস করেন এবং আজ নতুন দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদের গ্রহণ করুন। ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং আইটি পেশাদাররা বিদেশে নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। আপনার সিনিয়ররা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় সহায়ক হবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। মকর রাশিফল আজ বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আপনি পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি থেকে ভাল রিটার্ন পাওয়া সত্ত্বেও, ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা ভাল। দিনের দ্বিতীয় অংশটি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দানের জন্যও ভাল। কলেজ বা অফিসে একটি উদযাপনে আপনাকে অবদান রাখতে হতে পারে। আপনি একটি গাড়ি কিনতে পারেন। কিছু মহিলা বাড়িটি সংস্কার করবেন। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ কোনও বড় মেডিকেল সমস্যা সমস্যা তৈরি করবে না। তবে আপনার লাইফস্টাইল সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। চিনি ত্যাগ করার জন্য আজ একটি ভাল দিন। ট্রেনে ওঠার সময়ও আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বুকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে এবং আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। কিছু মহিলার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে এবং যাদের জয়েন্টগুলিতে ব্যথা রয়েছে তাদের অবশ্যই মেডিকেল চেকআপ করতে হবে। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)