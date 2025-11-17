মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

Subscribe Now! Get features like
মকর রাশি (ডিসেম্বর 22-জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, অহংকার আপনার খেলার সঙ্গী নয় আজ এর একাধিক পর্যায় অন্বেষণ করার জন্য প্রেমে শীতল থাকুন। অফিসে আপনার উত্পাদনশীলতা যথেষ্ট হবে। স্মার্ট আর্থিক বিনিয়োগ পছন্দ করুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে সম্পর্কের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয়ই ইতিবাচক হবে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনি প্রেমিককে একটি রোমান্টিক ডিনারে নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে আশ্চর্যজনক উপহারগুলি দিনটিতে রঙ যোগ করতে পারে। প্রেমিকের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং আপনার উভয়েরই ব্যক্তিগত এবং পেশাদার প্রচেষ্টায় একে অপরকে সমর্থন করা দরকার। বিবাহিত মহিলাদের তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি তাদের বৈবাহিক জীবনে সমস্যা আনতে পারে। সর্বদা ধৈর্য ধরুন এবং আপনার সঙ্গীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা বর্ষণ করুন। কিছু সম্পর্ক বিষাক্ত বলে মনে হতে পারে এবং মহিলারা তাদের থেকে বেরিয়ে আসার মতো বোধ করতে পারে। আজই সঠিক সময়। মকর রাশিফল আজ রাশিফল একটি ক্যারিয়ারে ছোটখাটো সমস্যা আসবে। আজ আপনার অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করতে হবে। নির্দিষ্ট কাজ থাকবে যা উদ্ভাবনী ধারণার দাবি করবে। সরকারী কর্মচারীরা অবস্থানের পরিবর্তন আশা করতে পারেন, যখন আইনজীবী, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যানিমেশন এবং ব্যাংকিং পেশাদারদের একটি কঠিন সময়সূচী থাকবে। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন এবং নেতিবাচক লোকদের কখনই আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে বিনোদন দেবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য, ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন অংশীদারিত্ব চালু করার জন্য দিনটি উপযুক্ত নয়। মকর রাশিফল আজ ভাগ্য আসবে। এর জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগের পরিকল্পনাও দাবি করা হবে। সম্পদ সংরক্ষণ এবং ব্যয় হ্রাস করার জন্য আরও বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন, বিশেষত বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে। দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি বেছে নিন। কিছু মহিলা বাড়িটি সংস্কার করবেন। আপনার আজ কোনও বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যা নিষ্পত্তির প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। এটি আজ অতিরিক্ত তহবিল আনবে। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনি পুরানো অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার দেখতে পারেন। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া দরকার। কিছু মহিলার ত্বক সম্পর্কিত সমস্যার জন্য ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হবে। বাচ্চাদের বাইরে বা ক্যাম্পিং ট্রিপে খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ ছোটখাটো আঘাত হতে পারে। বাইরে থেকে খাবার খাবেন না কারণ হজমের সমস্যা আজ ঘটতে পারে। যাদের হার্ট সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)