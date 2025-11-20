Edit Profile
    মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 20, 2025 8:26 AM IST
    By Sayani Rana
    কর্মক্ষেত্রে নতুন ঝুঁকির কথা বিবেচনা করুন। আজ সমৃদ্ধি আসবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি জীবনযাত্রার প্রতি আরও মনোযোগ দাবি করতে পারে। যদিও আপনি কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে আপনার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হবে। প্রেম সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় হাসিমুখে পরিচালনা করুন। আপনার সম্পদ ইতিবাচক হতে পারে। তবে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকতে পারে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার সম্পর্ক অহংকার নিয়ে সমস্যার সাক্ষী হবে। আজ প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় কাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বাবা-মা সাহায্য করবেন। লিভারকে আশ্চর্যজনক উপহার দেওয়ার জন্য আপনি দিনের দ্বিতীয় অংশটিও বিবেচনা করতে পারেন। বিবাহিত নেটিভদের স্ত্রীর পরিবারে সমস্যা হতে পারে এবং স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবিবাহিত স্থানীয়রা আজ প্রাক্তন শিখায় ফিরে যেতে পারে। কিছু প্রেমের বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপও থাকবে, যা বিষয়টিকে জটিল করে তুলবে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ আপনার প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা নেওয়া হবে। নতুন দায়িত্ব সময়সূচীকে আরও শক্ত করে তুলবে। আপনাকে প্রযুক্তিগত দায়িত্ব পালন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে তর্ক হলে সাবধানতা অবলম্বন করুন। যারা চাকরি ছাড়ার পরিকল্পনা করছেন তারা দিনের দ্বিতীয় অংশে কাগজ লিখে রাখতে পারেন। যারা সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের ভ্রমণের প্রয়োজন হবে। আতিথেয়তা, লজিস্টিকস, পরিবহন এবং নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা ব্যবসায়ীদের তহবিলের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ আপনি সমৃদ্ধ, কারণ বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ আসবে। যদিও ব্যাংকে অর্থ রাখা একটি ভাল সিদ্ধান্ত, একটি অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা একটি বড় ঝুঁকি। আর্থিক বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য আপনি কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন। আপনি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন। ভাইবোন বা বন্ধুর সাথে জড়িত আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। কিছু ব্যবসায়ী নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং সম্প্রসারণের জন্য তহবিল আসবে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে। যাদের স্নায়ু এবং অম্লতার সমস্যা রয়েছে তাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। চোখ এবং নাকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্যও আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। কিছু শিশু ভাইরাল জ্বর, গলার সংক্রমণ এবং দাঁতের সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে। আপনার জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হতে পারে, বিশেষত কনুইতে। আজ দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় আপনার আরও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

