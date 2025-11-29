Edit Profile
    মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:38 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা ভাল। ছোটখাটো সম্পর্কের সমস্যা থাকতে পারে তবে আপনি সেগুলি পরিচালনা করতে সফল হবেন। একটি চাকরিতে, আপনি একাধিক দায়িত্ব পরিচালনা করবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। আরও আর্থিক বিকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করুন এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখুন।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    মকর রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের সম্পর্ক আরও যোগাযোগের দাবি করে। প্রেমিকের ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে সামান্য কম্পন হবে। তবে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। সর্বদা আপনার সঙ্গীকে ব্যক্তিগত স্থান দিন এবং আপনার মতামত চাপিয়ে দেবেন না। এতে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। অবিবাহিত স্থানীয়রাও আজ বিশেষ কাউকে খুঁজে পেতে ভাগ্যবান হতে পারেন। অফিসের রোম্যান্স আজ দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলতে না দেওয়ার বিষয়ে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ যারা অফিসে একটি দলে কাজ করেন তাদের অফিসের গসিপ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং বাকি ক্রুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। অফিসে একটি নতুন প্রকল্পে আপনার সহায়তা প্রয়োজন। আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যানিমেশন, অটোমোবাইল, ডিজাইন এবং আইনী পেশাদারদের একটি প্যাকড শিডিউলের সাথে একটি কঠিন দিন কাটাবে। অফিসের গসিপ এবং কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন, কারণ এটি ম্যানেজমেন্ট বা ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার সম্পর্ককে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, আপনার কাজকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। কোনও গুরুতর অর্থের সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। দিনের দ্বিতীয়ার্ধটি একটি বাইক বা এমনকি একটি গাড়ি কেনার জন্য ভাল। কিছু মহিলা পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিরোধ সমাধান করবে। যারা বিদেশে পড়াশোনা করছেন তাদের টিউশন ফি পরিশোধের জন্য তাদের পিতামাতার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবসায়ীরা কর সংক্রান্ত সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আসতে পারে। পেটে ব্যথা হতে পারে। ওষুধ মিস করবেন না, এবং পাহাড়ি অঞ্চলে ভ্রমণ করার সময়, নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে একটি সঠিক মেডিকেল কিট প্রস্তুত রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে অংশ নেওয়ার সময় গর্ভবতী মেয়েদের অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। ভাইরাল জ্বর বা কাশি সম্পর্কিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুরা আজ ক্লাস মিস করবে। ইতিবাচক মনোভাবের লোকদের সান্নিধ্যে থাকাও ভাল।

