২০২৬ সালে কোন রাশির কেরিয়ারে কী পরিবর্তন আসবে? ব্যাবসায় কী বদল ঘটবে? দেখে নিন

Subscribe Now! Get features like
২০২৬ সালের রাশিফল অনুযায়ী কেরিয়ারে কী পরিবর্তন আসবে? কেরিয়ার-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জেনে নিন সবটা।
মেষ রাশি
মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সালটি মিশ্র ফলপ্রসূ হতে পারে, কারণ এই সময়কালে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল থেকে জানা যায় যে, আপনি যদি নিষ্ঠার সাথে এবং পরিশ্রমের সাথে কাজ করেন, তাহলে এই বছর শনিদেব আপনার প্রতি করুণা করবেন। ফলস্বরূপ, আপনার প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাবে। তবে, এই জাতকদের সাফল্যের জন্য শর্টকাট পথ এড়িয়ে চলা উচিত। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আপনার কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারে, তাই আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যারা বাড়ি থেকে দূরে কাজ করেন তাদের বাড়ির কাছাকাছি কাজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল থেকে বোঝা যায় যে এই বছরটি ব্যবসায়ীদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কারণ ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। সহজ কথায়, ফলাফল আপনার কঠোর পরিশ্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বিদেশী ব্যবসার সাথে জড়িতরা সাফল্য পাবেন। তবে, এই সাফল্য কেবল অনেক প্রচেষ্টার পরেই আসবে। সামগ্রিকভাবে, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধটি প্রথমার্ধের তুলনায় ব্যবসায়ের জন্য ভালো হবে, যদিও মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেবে।
বৃষ রাশি
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, ২০২৬ সাল বৃষ রাশির জাতকদের ক্যারিয়ারের জন্য অনুকূল হবে। এই বছরটি মসৃণ হবে এবং আপনার কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। বৃহস্পতি আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে সহায়তা করবে, শুভ ফলাফল বয়ে আনবে। তবে, কর্মক্ষেত্রে গুজবে জড়িয়ে পড়াশোনা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ পরিস্থিতি আপনার উপর বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, সাবধানে এবং সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার কাজ করুন। এই জাতকদের উর্ধ্বতনদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যাদের নিজস্ব ব্যবসা আছে, তাদের জন্য ২০২৬ সালটি গড় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে এই বছর ব্যবসায় ইতিবাচক ফলাফল কেবলমাত্র প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতার সাথে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে। শনির শুভ অবস্থান আপনার ব্যবসায় লাভ বয়ে আনবে। বিপরীতে, রাহু এবং কেতুর অবস্থান ব্যবসায় ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই বিনিয়োগের সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়াও, সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পরেই এই বছর কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করুন।
মিথুন রাশি
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, নতুন বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সাল, মিথুন রাশির জাতকদের ক্যারিয়ারের জন্য বেশ অনুকূল হবে। এই সময়কাল আপনার কাজের ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল দেবে। মনে রাখবেন যে গুরু মহারাজের প্রভাবের কারণে, ঊর্ধ্বতনরা আপনার শত্রুদের আপনার উপর সমর্থন করতে পারেন, যা আপনার কর্মক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে, আপনি কখনও কখনও আপনার চাকরিতে অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন, তবে আপনাকে এখনও আপনার কাজের উপর মনোযোগ দিতে হবে। এই জাতকদের কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, যা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে এবং আপনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
ব্যবসার দিক থেকে, ২০২৬ সাল তাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনতে পারে যাদের নিজস্ব ব্যবসা আছে। লাভ অর্জনের জন্য আপনাকে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। তাছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে। তবে, বৃহস্পতির আশীর্বাদ এবং প্রভাব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ব্যবসায় সাফল্য নিশ্চিত করবে। এই ব্যক্তিদের বছরের শেষ মাসগুলিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ এই সময়টি ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তবে, এই বছর অবশ্যই আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল দেবে।
কর্কট রাশির
অনুসারে, কর্কট রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সাল স্বাভাবিক হবে। বছরের প্রথম ছয় মাস যারা বাড়ি থেকে দূরে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ হবে। এই রাশির জাতকদের অন্যান্য কর্মজীবীদের আরও বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে ফলাফল তাদের প্রচেষ্টার তুলনায় কম হতে পারে। বিপরীতে, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ কর্মক্ষেত্রে আপনার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। তদুপরি, আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন, যা আপনার পদোন্নতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে, কারণ আপনার বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। তবে, রাহু এবং কেতুর কারণে এই জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে, যার ফলে সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।
এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী যারা নিজস্ব ব্যবসার মালিক, তাদের জন্য নতুন বছর, ২০২৬, একটি ভালো বছর হবে। তবে, আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপে খুব সতর্ক থাকতে হবে। শনির প্রভাব আপনাকে ব্যবসায় সাফল্য এনে দেবে, তবে কেবল কঠোর পরিশ্রম করার পরে। এর জন্য প্রচুর ব্যস্ত কাজের চাপও লাগতে পারে, তবে আপনার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বছরের শুরুটি ব্যবসায়ের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হতে পারে এবং এই পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিকনির্দেশনা লাভজনক প্রমাণিত হবে। এই বছর, ক্ষতি এড়াতে আপনার যে কোনও বিনিয়োগ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত।
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির 2026 সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুযায়ী, ক্যারিয়ার সম্ভাবনার দিক থেকে 2026 সালটি আপনার জন্য মিশ্র ফল বয়ে আনতে পারে। এই ব্যক্তিরা তাদের কাজে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নাও পেতে পারেন, যার ফলে আপনি কষ্ট পেতে পারেন। এই বছর শনির অবস্থান পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে, তবে কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত সময়কাল আপনার ক্যারিয়ারের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে, তাই এই সময়ে আপনার সহকর্মীদের সাথে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। তবে, অক্টোবর 2026 এর পরের সময়কাল আপনার জন্য মসৃণ হবে এবং আপনি স্বস্তি অনুভব করবেন।
ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে সিংহ রাশির জাতক জাতিকারা যাদের নিজস্ব ব্যবসা আছে তাদের ২০২৬ সালে একটি দুর্বল বছর হতে পারে। জানুয়ারী থেকে মে সময়কাল বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুকূল হলেও, রাহু এবং কেতুর নেতিবাচক প্রভাব ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে। রাহু এবং কেতুর অবস্থান এই বছর জুড়ে আপনার জন্য অশুভ হবে, তবে অন্যান্য গ্রহের আশীর্বাদে, আপনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দেশনায় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন।
কন্যা রাশির
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুযায়ী, কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সাল গড় রাশির তুলনায় ভালো হবে। এই বছর শনি এবং রাহুর অবস্থান খুব একটা শক্তিশালী হবে না, তাই আপনার চাকরির সুবিধা সীমিত হতে পারে। তবে, আপনি কঠিন কাজগুলিও সহজেই পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন, আপনার সহকর্মী এবং বসের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করতে পারবেন। তা সত্ত্বেও, আপনার সমস্ত কাজে আপনাকে পরিশ্রমী হতে হবে যাতে কোনও গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব আপনার উপর না পড়ে। তাছাড়া, বছরের প্রথম ছয় মাস আপনার কাজের পরীক্ষা নিতে পারে, তাই আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ২০২৬ সালের শেষ মাসগুলি কঠিন হবে এবং কঠোর পরিশ্রমের পরেই ফলাফল আসবে।
ব্যবসায় জড়িত কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, ২০২৬ সালটি মিশ্র ফলপ্রসূ হবে। জানুয়ারী থেকে জুন সময়কাল কম অনুকূল হবে, তবে ব্যবসায় ইতিবাচক ফলাফল দেখা যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে রাখুন। অন্যদিকে, এই সময়ের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধটি প্রথমার্ধের তুলনায় ব্যবসায়ের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো হবে। এই সময়ে, আপনি প্রচুর লাভ এবং আপনার কাজে সাফল্য অর্জন করবেন। তবে, ২০২৬ সালের শেষ তিন মাস কঠিন হবে এবং আপনার কোনও নতুন চুক্তি করা এড়ানো উচিত।
তুলা রাশি
তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল থেকে জানা যায় যে এই বছরটি চাকরিজীবীদের জন্য খুবই শুভ হবে। শনির অবস্থানের কারণে এই বছর আপনাকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আপনি যদি পরিশ্রম করেন, তাহলে কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন। আপনি কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করতে পারেন এবং আপনার সহকর্মীরা আপনাকে সম্মান করবেন। বছরের প্রথম ছয় মাস চাকরি পরিবর্তনের জন্য শুভ হবে, তবে পরবর্তী সময়টি কঠিন হতে পারে। তাছাড়া, আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সাল চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, যারা নিজস্ব ব্যবসা করেন। তবে, এই বছর ইতিবাচক ফলাফল এবং লাভ অর্জনের জন্য অসংখ্য সুযোগ থাকবে। এই বছর বৃহস্পতি এবং শনির অবস্থান আপনাকে সুচিন্তিত প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনে সক্ষম করবে। তবে, ২০২৬ সালে, রাহু সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকা উচিত, কারণ সে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যবসায় বুদ্ধিমানের সাথে এগিয়ে যাওয়া আপনাকে নেতিবাচকতা এড়াতে সাহায্য করবে। নভেম্বরের পরের সময়কাল ব্যবসার জন্য অনুকূল থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের ২০২৬ সালে ক্যারিয়ার গড়পড়তা সম্ভাবনা থাকতে পারে। কাজের প্রতি মনোযোগ না থাকার কারণে এই ব্যক্তিরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে পারেন। এছাড়াও, পারিবারিক সমস্যাগুলি আপনার কাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং আপনার নেতিবাচক চিন্তাভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই ব্যক্তিদের তাদের কাজের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং অন্যান্য বিষয়গুলি এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। অতএব, আপনাকে সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে এবং প্রতিটি কাজ সর্বোচ্চ দায়িত্বের সাথে পরিচালনা করতে হবে।
বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, যাদের নিজস্ব ব্যবসা আছে, ২০২৬ সালটি মোটামুটি স্বাভাবিক বছর হবে। ব্যবসায় আপনি আরও ভালো ফলাফল অর্জন করবেন, তবে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে, অন্যথায় আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। অতএব, আপনি কখনও কখনও সঠিক সময়ে সুযোগগুলি কাজে লাগাতে দ্বিধা করতে পারেন। আপনার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একজন প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী প্রমাণিত হবে।
ধনু রাশি
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল ধনু রাশির কর্মজীবী ব্যক্তিদের জন্য একটি অনুকূল বছর বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রহের অবস্থান, বিশেষ করে শুক্র, কর্মক্ষেত্রে শুভ ফলাফল বয়ে আনবে, তবে আপনি কিছু ছোটখাটো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। তবে, ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল সময়কাল নতুন চাকরির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। তবে, এই সময়ে আপনাকে চাকরি পরিবর্তন এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্তভাবে, আপনার সহকর্মীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। এপ্রিল মাসে, আপনার নিশ্চিত করা উচিত যে ঘরোয়া সমস্যাগুলি আপনার কাজে প্রভাব ফেলবে না। শনি দেবের আশীর্বাদ এই বছর কর্মক্ষেত্রে আপনাকে শুভ ফলাফল এনে দেবে।
ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল থেকে জানা যায় যে ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের নিজস্ব ব্যবসার মালিকানাধীন ব্যক্তিদের ২০২৬ সালটি সম্ভবত কম অনুকূল হবে। এই বছর আপনার কাজের ফলাফল আপনার অনুকূলে থাকলেও, তাদের গতি ধীর হতে পারে। এই সময়কালে, আপনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে, কারণ সামান্যতম অসাবধানতাও ক্ষতির কারণ হতে পারে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময় অনুকূল থাকবে, তবে তার পরে, অক্টোবর মাসে আপনার নতুন উদ্যোগ শুরু করা এড়ানো উচিত। তবে, ২০২৬ সালের শেষ মাসগুলি আপনার জন্য ফলপ্রসূ হবে।
মকর রাশি
২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, ২০২৬ সালটি মকর রাশির জাতক জাতিকাদের চাকরিজীবীদের জন্য খুবই ভালো হবে। এই বছর শনি মহারাজ কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সাফল্যের আশীর্বাদ করবেন। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রথম কয়েক দিন ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, আইন এবং অর্থ ক্ষেত্রের জন্য অনুকূল থাকবে। আদালত এবং আইন ক্ষেত্রের জন্য এই সময়টি শুভ হবে। যদিও এই সময়ের পরে আপনার পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এই বছর কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল মকর রাশির ব্যবসায়ীদের জন্য গড়। এই সময়ে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, ইতিবাচক ফলাফল দেবে। এই ব্যক্তিরা নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন অথবা এমন কোনও অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে পারেন যা লাভজনক হবে। তবে, ২০২৬ সালের শেষ মাসগুলিতে, আপনাকে আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশির কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল চাকরিজীবীদের জন্য একটি মিশ্র বছর বলে মনে হচ্ছে। যারা পরিশ্রম করে কাজ করেন তাদের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই বছর রাহু এবং কেতুর অবস্থান কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখার পরামর্শ দেয়, কারণ এটি আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত, আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন, যার ফলে অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। এর পরে, আপনাকে নতুন যোগাযোগ তৈরি করতে দেখা যাবে।
কুম্ভ রাশির ব্যবসায়ীদের জন্য ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে নতুন বছর, ২০২৬, আপনার জন্য মাঝারি হবে। মঙ্গল এবং সূর্য আপনার কাজে সহায়তা করবে, তবে রাহু এবং কেতুর অবস্থান ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরামর্শ দেয়। তদুপরি, আপনার কোনও নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এড়ানো উচিত, কারণ কেবলমাত্র তখনই আপনি কার্যকরভাবে আপনার ব্যবসা পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। এটি ইতিবাচক ব্যবসায়িক ফলাফল নিশ্চিত করবে।
মীন রাশি
মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল অনুসারে, ২০২৬ সালটি খুবই ভালো হবে। যারা কর্মক্ষেত্রে তাদের নীতিমালা মেনে চলেন এবং পরিশ্রমের সাথে তাদের কাজ সম্পন্ন করেন, তারা তাদের ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তারা তাদের নিজস্ব অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতেও সফল হবেন। জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়কাল আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে তার পরের সময়কাল চাকরিজীবীদের জন্য অনুকূল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দখল আরও শক্তিশালী হবে, যার ফলে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। তবে, আপনাকে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে আপনার কর্তব্য পালন করতে হবে।
ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ২০২৬ সালের ক্যারিয়ার রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ব্যবসায় জড়িত মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সাল একটি স্বাভাবিক বছর হবে। এই বছর এমন কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ এড়িয়ে চলুন যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই ব্যক্তিদের ব্যবসায় মন্দার সম্মুখীন হতে পারে। তাছাড়া, ব্যবসায় আপনার যে কোনও প্রচেষ্টার ফল পেতে সময় লাগতে পারে। বিদেশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত মীন রাশির জাতক জাতিকাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ তাদের ক্ষতি হতে পারে। বছরের শেষ মাসগুলিতে, আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে লাভ কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।