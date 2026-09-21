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লাখে একজনের জীবনে ঘটে এই রাজযোগ! সেই শশি আদিত্য রাজযোগ এবার ৩ রাশিকে দেবে সুপার লাক

আগামী ৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে চন্দ্রদেবের স্থান পরিবর্তনের ফলে সূর্য ও চন্দ্রের এই পরম শুভ যুতি ঘটতে চলেছে।

Published on: Sep 21, 2026, 11:25:18 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে আত্মাস্বরূপ, তেজ ও নেতৃত্বের কারক গ্রহ সূর্যদেব এবং মন, অনুভূতি ও মানসিক শান্তির কারক গ্রহ চন্দ্রদেবের সহাবস্থান বা যুতিকে অত্যন্ত বিশেষ বলে বিবেচনা করা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ অনুযায়ী, সূর্য ও চন্দ্রদেব যখন একই রাশিতে এসে মিলিত হন, তখন মহাকাশে গঠিত হয় শুভ ও পরম প্রভাব বিস্তারকারী 'শশি আদিত্য রাজযোগ' (Shashi Aditya Rajyog)। জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'শশি' শব্দের অর্থ চন্দ্র এবং 'আদিত্য' শব্দের অর্থ সূর্যদেব।

লাখে একজনের জীবনে ঘটে এই রাজযোগ! সেই শশি আদিত্য রাজযোগ ৩ রাশিকে দেবে সুপার লাক
লাখে একজনের জীবনে ঘটে এই রাজযোগ! সেই শশি আদিত্য রাজযোগ ৩ রাশিকে দেবে সুপার লাক

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে চন্দ্রদেবের স্থান পরিবর্তনের ফলে সূর্য ও চন্দ্রের এই পরম শুভ যুতি ঘটতে চলেছে। সূর্যদেবের প্রশাসনিক তেজ এবং চন্দ্রদেবের মানসিক স্থিরতার এই যুগলবন্দিতে তৈরি হওয়া শশি আদিত্য রাজযোগের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক সুখবর, কেরিয়ারে উচ্চ পদোন্নতি এবং আটকে থাকা বকেয়া অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বিশেষ করে মিথুন, ধনু ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা এই রাজযোগের সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। ৬ অক্টোবরের এই মহাশুভ যোগে কোন ৩ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'শশি আদিত্য রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই রাজকীয় গ্রহ হিসেবে পরিগণিত হয়:

  • মানসিক শক্তি ও প্রশাসনিক দক্ষতা: শশি আদিত্য রাজযোগের শুভ প্রভাবে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, কর্মক্ষমতা এবং কূটনৈতিক দূরদর্শিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
  • কেরিয়ার ও আর্থিক অগ্রগতি: প্রশাসনিক চাকরি, রাজনীতি, ব্যাংকিং, সরকারি প্রজেক্ট, শেয়ার বাজার, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া এবং রিয়েল এস্টেট খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়কালে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি অর্জন করেন।

২. ৬ অক্টোবরের শশি আদিত্য রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৬ অক্টোবরের এই রাজযোগ কেরিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আপনার কাজের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সমর্থন মিলবে। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বেতনে নতুন চাকরির প্রস্তাব পাওয়ার শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন বড় চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

খ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতকদের জন্য শশি আদিত্য রাজযোগ আয়ের নতুন দুয়ার খুলে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনো বড় বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী—উভয়ের জন্যই সময়টি লাভজনক। নতুন প্রপার্টি বা গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিবারে মাঙ্গলিক কাজের আয়োজন হবে এবং সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যস্থানে শশি আদিত্য রাজযোগের অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার জোরে কঠিন সমস্যা সহজেই সমাধান করবেন। পৈতৃক সম্পত্তি লাভ বা পুরোনো শুভ বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল রিটার্ন মিলতে পারে। চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন বা প্রমোশনের সম্ভাবনা প্রবল।

৩. শশি আদিত্য রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

৬ অক্টোবর গঠিত শশি আদিত্য রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং সূর্য ও চন্দ্রদেবের শুভ কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

  • উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, রলি ও আকন্দের ফুল বা লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
  • শিবলিঙ্গে দুধ ও গঙ্গার জল অর্পণ: প্রতি সোমবার সকালে শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও গঙ্গার জল অর্পণ করে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।
  • দান-ধ্যান: অসচ্ছল মানুষদের গুড়, গম, চাল বা সাদা রঙের বস্তুবাস দান করলে সূর্য ও চন্দ্র উভয় গ্রহের অবস্থান বলীয়ান হয়।

৬ অক্টোবর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা শশি আদিত্য রাজযোগ মিথুন, ধনু ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, কেরিয়ারে প্রগতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সমৃদ্ধি নিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/লাখে একজনের জীবনে ঘটে এই রাজযোগ! সেই শশি আদিত্য রাজযোগ এবার ৩ রাশিকে দেবে সুপার লাক

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