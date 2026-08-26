Chandra Grahan 2026: ২০২৬র দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ ভরা ভাদ্র মাসে! কখন শুরু? তারিখ, সময়কাল রইল

Chandra Grahan 2026: ২০২৬র দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ ভরা ভাদ্র মাসে! কখন শুরু? তারিখ, সময়কাল রইল
আগস্টের চন্দ্রগ্রহণকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, এই দিনে সূর্যকে আকাশে তামার মতো লাল হয়ে জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে। জেনে নিন ভারতে কী গ্রহণ দেখা যাবে এবং এর সূতক সময় কোথায় হবে।
২৮ আগস্ট ২০২৬ রাতে, কিছু দেশ আকাশে চন্দ্রগ্রহণের একটি দুর্দান্ত দৃশ্য দেখতে পাবে। এই সময়ে, চাঁদের পৃষ্ঠের ৯৬.২ শতাংশ পৃথিবীর গভীর ছায়ায় লুকিয়ে থাকবে বা আচ্ছাদিত থাকবে। যার কারণে সূর্যের আলো চাঁদের একটি ছোট অংশ বা অংশে পৌঁছবে। যার ফলে চাঁদ কালো দেখার পরিবর্তে তামার মতো লাল দেখাবে। এটি প্রায় 'ব্লাড মুন'-এর মতো দৃশ্য হতে পারে।
চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যেখানে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়, তার সুতক সময় এবং ধর্মীয় নিয়মগুলি বৈধ। আসুন জেনে নেওয়া যাক ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণের সুতক সময়কাল লাগু থাকবে কি না, এই চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে কি না, দেখে নিন।
চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল- ভাদ্রের এই গ্রহণের তারিখ ২৮ অগস্ট, ১১ ভাদ্র শুক্রবার ২০২৬। গ্রহণের সময়, চন্দ্রের উপছায়ায় প্রবেশ ভারতীয় সময়কাল অনুসারে, ভোর ৬টা ৫২ মিনিটে। গ্রহণ স্পর্শ, সকাল ৮টা ৪ মিনিট। গ্রহণ মধ্য, সকাল ৯টা ৪৩ মিনিটে, গ্রহণ মোক্ষ, সকাল ১১টা ২২ মিনিট। চন্দ্রের উপছায়া ত্যাগ- দুপুর ১২টা ৩৩ মিনিটে, গ্রহণের স্থিতি, ৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে।
ভারতে যেহেতু এই গ্রহণ দেখা যাবে না, তাই এর সুতককালও থাকবে না। পঞ্জিকা অনুসারে, চন্দ্রগ্রহণের সুতক পিরিয়ড গ্রহণের মাত্র ৯ ঘন্টা আগে শুরু হয়। এই ভিত্তিতে, ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণের সুতক পিরিয়ড ২৭ আগস্ট রাত ০৯:৫৫ এ শুরু হওয়া উচিত। তবে এই গ্রহণের দৃশ্যমানতা ভারতে নেই, তাই এর সুতক পিরিয়ডও প্রযোজ্য হবে না।
চন্দ্রগ্রহণের সূতক সময়কাল কোথায় হবে: ২০২৬ সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে দৃশ্যমান হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, যেখানে গ্রহণ দৃশ্যমান, সেখানে সূতক যুগের নিয়ম প্রযোজ্য।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More