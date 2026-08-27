আগামিকাল বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ, ১২ রাশির মধ্যে অনেকেরই জীবন বিরাট বদলে যাবে! জেনে নিন কার ভাগ্যে কী আছে
চন্দ্র হলেন মন, মানসিক স্থিতি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের কারক গ্রহ। গ্রহণের সময়ে রাহুর প্রভাবে চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় মানুষের মানসিক ভারসাম্য, চিন্তাভাবনা ও হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্চাঙের গণনা অনুযায়ী, আগামী ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ঘটতে চলেছে এই বছরের অন্যতম প্রধান মহাজাগতিক ঘটনা—চন্দ্রগ্রহণ (Chandra Grahan)। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণকে কেবল বৈজ্ঞানিক ঘটনাই নয়, বরং মানবজীবনের মন, আবেগ, চিন্তাশক্তি ও অর্থপ্রবাহের ওপর প্রভাববিস্তারকারী এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।
চন্দ্র হলেন মন, মানসিক স্থিতি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের কারক গ্রহ। গ্রহণের সময়ে রাহুর প্রভাবে চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় মানুষের মানসিক ভারসাম্য, চিন্তাভাবনা ও হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য যেমন ক্যারিয়ার ও অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ খুলে যাবে, তেমনই কিছু রাশিকে মানসিক চাপ, বিবাদ ও ধনহানি থেকে বাঁচতে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। এই চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে ১২টি রাশির ওপর কী শুভ ও অশুভ প্রভাব পড়তে চলেছে— জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রগ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ মতে, চন্দ্রগ্রহণের সময় সৌরজগতে শক্তির চরম রদবদল ঘটে:
- মন ও ভাবনার পরিবর্তন: চন্দ্র যখন রাহুর প্রভাবে আসে, তখন আত্মিক রূপান্তরের সুযোগ তৈরি হয়। গ্রহের শুভ স্থানে অবস্থান থাকলে এই সময়ে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত রাতারাতি সাফল্য এনে দিতে পারে।
- সুতক কাল ও সতর্কতা: গ্রহণের সময়ে অশুভ প্রভাব এড়াতে যেকোনো মাঙ্গলিক কাজ, পূজা বা নতুন আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।
২. ১২ রাশির ওপর চন্দ্রগ্রহণের বিস্তারিত রাশিফল
১. মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই চন্দ্রগ্রহণ ভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে। কর্মক্ষেত্রে বহুদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির প্রবল যোগ রয়েছে।
২. বৃষ রাশি (Taurus): অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বাড়বে এবং আকস্মিক ধনলাভের শুভ পথ উন্মুক্ত হবে। কাজের সূত্রে দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা জরুরি।
৩. মিথুন রাশি (Gemini): ক্যারিয়ারে শুভ রূপান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের জায়গায় নতুন প্রজেক্ট পেতে পারেন। তবে পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না।
৪. কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্র হওয়ায় আপনাকে মানসিকভাবে শান্ত থাকতে হবে। অনাবশ্যক চিন্তা বা সিদ্ধান্তহীনতা কাজ করতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় বাড়তি সজাগ থাকুন।
৫. সিংহ রাশি (Leo): ব্যবসা ও যৌথ পার্টনারশিপে কাঙ্ক্ষিত সফলতা মিলবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনি মজবুত অবস্থানে পৌঁছাবেন। বকেয়া টাকা আদায় হওয়ার যোগ স্পষ্ট।
৬. কন্যা রাশি (Virgo): শত্রু ও প্রতিযোগীদের ওপর প্রভাব বজায় থাকবে। তবে অনাবশ্যক খরচ বৃদ্ধির কারণে বাজেট ডগমগ হতে পারে, তাই কেনাকাটায় রাশ টানা প্রয়োজন।
৭. তুলা রাশি (Libra): শিক্ষার্থী ও সৃজনশীল খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য গ্রহণের পর ভালো সময় আসতে চলেছে। বড় আর্থিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বুঝে নেওয়া শ্রেয়।
৮. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): পারিবারিক বিবাদ বা মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং জমি-জায়গা সংক্রান্ত বিবাদে শান্তভাবে পদক্ষেপ নিন।
৯. ধনু রাশি (Sagittarius): ভাগ্যস্থান সক্রিয় থাকায় কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ মিলবে। ভাই-বোনদের সহায়তায় আয়ের নতুন পথ খুলবে।
১০. মকর রাশি (Capricorn): অর্থ ও বাণীর ঘরে প্রভাবে বাকসংযম বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলাই ভালো।
১১. কুম্ভ রাশি (Aquarius): নিজের রাশিতে প্রভাব থাকায় সামান্য শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। ধ্যান ও আধ্যাত্মিক কাজে মন দিলে শুভ ফল পাবেন।
১২. মীন রাশি (Pisces): অপ্রয়োজনীয় চিন্তা ও খরচের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। দূরবর্তী অহেতুক ভ্রমণ এড়ানো ভালো। ঈশ্বর আরাধনায় মানসিক শান্তি মিলবে।
৩. গ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
গ্রহণের পর কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করলে গ্রহণের অশুভ প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব:
- জপ ও আরাধনা: গ্রহণের সময় ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা ‘মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র’ জপ করা পরম ফলদায়ক।
- গ্রহণ পরবর্তী দান: গ্রহণ শেষ হওয়া মাত্রই স্নান সেরে সাদা বস্ত্র, চাল, দুধ বা চিনি দুঃস্থ মানুষদের দান করুন।
২৮ আগস্ট ২০২৬-এর এই চন্দ্রগ্রহণ ১২টি রাশির জীবনে বিভিন্ন মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার বার্তা নিয়ে আসছে। ধৈর্য, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং সঠিক শাস্ত্রীয় প্রতিকার মেনে চললে যেকোনো ঝুঁকি এড়িয়ে শুভ প্রভাব অর্জন করা সম্ভব।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More