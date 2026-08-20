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কুম্ভ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ! এই ৪ রাশির জীবনে বাড়বে চাপ, থাকুন সর্বোচ্চ সতর্কতায়

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, চন্দ্র হলো মানুষের মন, আবেগ, মাতা এবং মানসিক শান্তির কারক গ্রহ। অন্যদিকে শনিদেব হলেন কর্মফল, বিলম্ব এবং কঠোরতার প্রতীক। শনির রাশি কুম্ভতে যখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়, তখন রাহু বা কেতুর অশুভ ছায়ায় চন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে।

Published on: Aug 20, 2026, 16:14:05 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণকে, বিশেষ করে চন্দ্রগ্রহণকে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল, রহস্যময় এবং প্রভাবশালী জ্যোতিষীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৬ সালে শনিদেবের নিজস্ব রাশি কুম্ভতে (Aquarius) সংঘটিত হতে চলা এই চন্দ্রগ্রহণ গোটা বিশ্বের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কয়েকটি রাশির ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে চলেছে।

কুম্ভ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ! এই ৪ রাশির জীবনে বাড়বে চাপ, থাকুন সর্বোচ্চ সতর্কতায়
কুম্ভ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ! এই ৪ রাশির জীবনে বাড়বে চাপ, থাকুন সর্বোচ্চ সতর্কতায়

কুম্ভ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণের জ্যোতিষীয় গুরুত্ব ও বিপদের কারণ

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, চন্দ্র হলো মানুষের মন, আবেগ, মাতা এবং মানসিক শান্তির কারক গ্রহ। অন্যদিকে শনিদেব হলেন কর্মফল, বিলম্ব এবং কঠোরতার প্রতীক। শনির রাশি কুম্ভতে যখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়, তখন রাহু বা কেতুর অশুভ ছায়ায় চন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। শনি ও চন্দ্রের মধ্যে জ্যোতিষীয় শত্রুতা থাকায় এই গ্রহণ একটি অত্যন্ত বিষাক্ত 'বিষ যোগ' বা মানসিক অবসাদের পরিস্থিতি তৈরি করে। এর ফলে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, অহেতুক ভয় কাজ করে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বড়সড় ধস নামার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এই বিশেষ চন্দ্রগ্রহণের অশুভ প্রভাবে কোন ৪টি রাশিকে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার বিস্তারিত রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো।

১. কুম্ভ রাশি (Aquarius)

যেহেতু চন্দ্রগ্রহণটি সরাসরি কুম্ভ রাশিতেই সংঘটিত হচ্ছে, তাই এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর এর সবচেয়ে মারাত্মক এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে।

  • মানসিক অবসাদ ও স্বাস্থ্যহানি: এই সময়ে আপনার মানসিক চাপ ও উদ্বেগ চরমে পৌঁছাবে। অকারণে ভয়, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্তহীনতা আপনাকে গ্রাস করতে পারে। শারীরিক দিক থেকেও সতর্কতা প্রয়োজন; বিশেষ করে স্নায়ু, চোখ বা পেটের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।
  • আর্থিক ও কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি: কর্মক্ষেত্রে বসের সাথে বা সহকর্মীদের সাথে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাবে। এই সময় নতুন কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে বড় অঙ্কের লোকসানের প্রবল ঝুঁকি রয়েছে।

২. কর্কট রাশি (Cancer)

কর্কট রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহই হলো চন্দ্র। তাই চন্দ্রগ্রহণের সরাসরি অশুভ প্রভাব এই রাশির জাতকদের ওপর অত্যন্ত গভীরভাবে পড়বে।

  • পারিবারিক ও মানসিক অস্থিরতা: গ্রহণের প্রভাবে আপনার আবেগ ও অনুভূতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে, বিশেষ করে মায়ের সাথে বড় কোনো বিবাদ হতে পারে বা মায়ের স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি ঘটতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও ভুল বোঝাবুঝি চরমে উঠবে।
  • কেরিয়ারে বাধা: কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হতে পারে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অফিসের কাজ না করলে চাকরি হারানোর বা পদাবনতির মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

৩. কন্যা রাশি (Virgo)

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কুম্ভ রাশির এই চন্দ্রগ্রহণ রোগ, ঋণ এবং গুপ্ত শত্রুর ঘরে প্রভাব ফেলবে, যা একেবারেই শুভ নয়।

  • গুপ্ত শত্রুর আঘাত ও আইনি ঝামেলা: আপনার আশেপাশেই থাকা গুপ্ত শত্রুরা এই সময়ে সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং আপনার সম্মানহানির চেষ্টা করবে। কোনো পুরনো আইনি বিষয় বা কোর্ট-কাচারির ঝামেলা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা আপনার আর্থিক ক্ষতি করবে।
  • ঋণের ফাঁদ ও দুর্ঘটনা: কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া বা কাউকে টাকা ধার দেওয়া—উভয় ক্ষেত্রেই আপনাকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। রাস্তায় গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকায় সাবধানে যাতায়াত করা বাধ্যতামূলক।

৪. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই চন্দ্রগ্রহণ কর্ম ও পারিবারিক সুখের ক্ষেত্রে বড়সড় ঝড় তুলতে চলেছে। চন্দ্র এই রাশিতে নিচস্থ হয়, তাই গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব এদের ওপর বেশি পড়ে।

  • কর্মক্ষেত্রে চরম অশান্তি: অফিসে আপনার সম্মানহানি বা বদনাম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আপনার করা কোনো কাজের ক্রেডিট অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারে। তাড়াহুড়ো করে চাকরি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তীতে পস্তাতে হবে।
  • সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ: পৈতৃক সম্পত্তি বা জমিজমা নিয়ে ভাই-বোন বা আত্মীয়দের সাথে গভীর মনোমালিন্য তৈরি হতে পারে। কোনো প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে এই সময় ১০০ হাত দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অশুভ প্রভাব খণ্ডন ও গ্রহদোষ শান্তির উপায়

গ্রহণের এই প্রলয়ঙ্করী অশুভ প্রভাব থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে জ্যোতিষশাস্ত্রে বেশ কিছু অব্যর্থ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:

  • শিব আরাধনা: গ্রহণের দিন এবং তার পরবর্তী কিছুদিন নিয়মিত ভগবান শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র বা 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করলে চন্দ্রের অশুভ দোষ কেটে যায়।
  • দান-ধ্যান: গ্রহণের পর স্নান সেরে সাদা জিনিস যেমন—চাল, দুধ, চিনি, সাদা বস্ত্র বা রুপো কোনো দুঃস্থ ব্রাহ্মণকে দান করা অত্যন্ত ফলদায়ক।
  • জরুরি সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা: গ্রহণের ১৫ দিন আগে এবং ১৫ দিন পর পর্যন্ত কোনো শুভ কাজ, বিবাহ, নতুন ব্যবসা শুরু বা বড় কোনো আর্থিক বিনিয়োগ সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা উচিত।

জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, কুম্ভ রাশিতে ঘটা এই চন্দ্রগ্রহণ মূলত মানসিক স্থিতি এবং আর্থিক নিরাপত্তার ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানে। উপরে উল্লেখিত রাশির জাতকরা যদি গ্রহণের সময়কালে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাথা ঠান্ডা রেখে প্রতিটি পা ফেলেন, তবে এই কঠিন ও অশুভ সময়টিও বড় কোনো স্থায়ী ক্ষতি ছাড়াই পার করা সম্ভব হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/কুম্ভ রাশিতে চন্দ্রগ্রহণ! এই ৪ রাশির জীবনে বাড়বে চাপ, থাকুন সর্বোচ্চ সতর্কতায়

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