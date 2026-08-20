চন্দ্রগ্রহণে রাহু-শনির বিষাক্ত ছায়া! বিপদঘণ্টা বাজবে ৩ রাশির, আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক কষ্টের আশঙ্কা

চন্দ্রগ্রহণে রাহু-শনির বিষাক্ত ছায়া! বিপদঘণ্টা বাজবে ৩ রাশির, আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক কষ্টের আশঙ্কা
চন্দ্রগ্রহণের সময় ছায়া গ্রহ রাহু এবং কর্মফলদাতা শনিদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা কুদৃষ্টি যুক্ত হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু-শনি এবং চন্দ্রের এই মেলবন্ধনকে অত্যন্ত নেতিবাচক বা 'বিষ যোগ'-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি বলে মনে করা হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দ্রগ্রহণকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে প্রতিটি গ্রহণের প্রভাবই ১২টি রাশির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ে। ২০২৬ সালে সংঘটিত হতে যাওয়া চন্দ্রগ্রহণটি কিছু বিশেষ জ্যোতিষীয় সমীকরণের কারণে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হতে চলেছে।
এই চন্দ্রগ্রহণের সময় ছায়া গ্রহ রাহু এবং কর্মফলদাতা শনিদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা কুদৃষ্টি যুক্ত হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু-শনি এবং চন্দ্রের এই মেলবন্ধনকে অত্যন্ত নেতিবাচক বা 'বিষ যোগ'-এর মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি বলে মনে করা হয়। শনি ও রাহুর এই বিষাক্ত প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অমঙ্গল, চরম আর্থিক অনটন এবং মানসিক অস্থিরতার কালো ছায়া নেমে আসতে পারে। চন্দ্রগ্রহণে রাহু-শনির প্রভাবে কোন কোন ৩ রাশির জীবনে সংকট তৈরি হতে চলেছে এবং এই কঠিন সময় অতিক্রম করার উপায় কী—তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. চন্দ্রগ্রহণে রাহু ও শনির প্রভাব কেন এতটা মারাত্মক?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের নির্দিষ্ট স্বভাব ও কারকতা রয়েছে:
- চন্দ্র (Moon): মানুষের মন, আবেগ, চিন্তাশক্তি, মাতা এবং মানসিক প্রশান্তির প্রতিনিধিত্ব করে।
- রাহু (Rahu): ছায়া গ্রহ রাহু বিভ্রান্তি, আকস্মিক সংকট, ভয় এবং মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে।
- শনি (Saturn): শনিদেব কর্মফলদাতা হলেও চন্দ্রের সাথে শনির অবস্থান বা দৃষ্টি 'বিষ যোগ' তৈরি করে, যা মানুষকে মানসিক অবসাদের শেষ সীমায় নিয়ে যায়।
চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র যখন রাহু ও শনির নেতিবাচক প্রভাবে পীড়িত হয়, তখন মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায়। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আয়ের পথ বন্ধ হতে পারে, ব্যবসায় ধস নামতে পারে এবং প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্কের অবসান ঘটতে পারে।
২. রাহু-শনির বিষাক্ত ছায়ায় যে ৩ রাশির জীবনে ঘনিয়ে আসবে সংকট
ক) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং চন্দ্র। ফলে চন্দ্রগ্রহণের অশুভ প্রভাব এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর সবচেয়ে মারাত্মকভাবে পড়বে। রাহু ও শনির যুক্ত প্রভাব আপনার মানসিক সুখ ও শান্তির ওপর চরম আঘাত হানতে পারে। অহেতুক ভয়, উদ্বেগ এবং ডিপ্রেশন আপনাকে গ্রাস করবে। কর্মক্ষেত্রে অনাবশ্যক ঝামেলা বা সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হতে পারেন। আর্থিক লেনদেনে চরম সাবধানতা প্রয়োজন; কাউকেই এই সময়ে টাকা ধার দেবেন না, নতুবা তা চিরতরে ডুবে যেতে পারে। পরিবারে মায়ের শরীর হঠাৎ খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
খ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির অধিপতি হলেন শনিদেব এবং এই গ্রহণে কুম্ভ রাশির ওপর রাহু ও শনির বিশেষ নজর থাকবে। এর ফলে আপনার গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত উল্টো ফল দিতে পারে। ক্যারিয়ার বা ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় কোনো আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারেন। শেয়ার বাজার বা লটারিতে টাকা বিনিয়োগ করলে চরম লোকসান হবে। দাম্পত্য জীবন বা ভালোবাসার সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি চরমে উঠতে পারে। তাড়াহুড়ো করে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তীতে দীর্ঘদিন বেকার বসে থাকতে হতে পারে।
গ) কন্য রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই চন্দ্রগ্রহণ রোগ, ঋণ এবং শত্রুভাবাপন্ন স্থানকে প্রভাবিত করবে। রাহু-শনির বিষাক্ত প্রভাবে আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে পারে; বিশেষ করে পেটের অসংখ, হাড়ের ব্যথা বা মানসিক চাপজনিত সমস্যা দেখা দেবে। কর্মক্ষেত্রে বা বাইরে গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কোনো আইনি ঝামেলা বা পুরনো দেনার কারণে হঠাৎ বড় অঙ্কের টাকা খসে যেতে পারে। যানবাহন চালানো বা ভ্রমণের সময় চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
৩. অশুভ ছায়া ও গ্রহদোষ কাটাতে অবধারিত কিছু প্রতিকার
রাহু, শনি ও চন্দ্রের এই যৌথ প্রলয়ঙ্করী প্রভাব কাটিয়ে উঠতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতিকারের বিধান দেওয়া হয়েছে:
- শিবজির আরাধনা: গ্রহণের দিন থেকে প্রতিদিন সকালে শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল ঢেলে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করুন।
- সাদা ও কালো বস্তু দান: গ্রহণের পর স্নান সেরে চাল, চিনি, দুধ, কালো তিল, কম্বল বা অড়হর ডাল দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে দান করুন।
- হনুমান চালিশা পাঠ: প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠ করলে রাহু ও শনির সমস্ত অশুভ নজর কেটে যায়।
জ্যোতিষ মতে ২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণ কর্কট, কুম্ভ ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এক পরম পরীক্ষার সময়। তবে গ্রহণের সময়ে সংযম বজায় রাখা, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়া এবং ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যমে এই কঠিন সময়কেও নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভব।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More