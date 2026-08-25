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বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে মহা তোলপাড়, জেনে নিন কার খুলবে ভাগ্য আর কাকে থাকতে হবে সতর্ক

চন্দ্র হলেন মন, আবেগ, মানসিক স্থিতি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের প্রতীক। গ্রহণের সময়ে রাহুর প্রভাবে চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় মানুষের মানসিক ভারসাম্য, চিন্তাভাবনা ও হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে।

Published on: Aug 25, 2026, 23:04:13 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণকে কেবল এক বৈজ্ঞানিক বা মহাজাগতিক ঘটনাই নয়, বরং মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাববিস্তারকারী এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙের গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণ জ্যোতিষ মণ্ডলে এক বড়সড় তোলপাড় নিয়ে আসতে চলেছে।

বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে মহা তোলপাড়, জেনে নিন কার ভাগ্য কী
বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে মহা তোলপাড়, জেনে নিন কার ভাগ্য কী

চন্দ্র হলেন মন, আবেগ, মানসিক স্থিতি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের প্রতীক। গ্রহণের সময়ে রাহুর প্রভাবে চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় মানুষের মানসিক ভারসাম্য, চিন্তাভাবনা ও হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। ২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য যেমন ক্যারিয়ার ও অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ খুলে যাবে, তেমনই কিছু রাশিকে মানসিক চাপ, বিবাদ ও ধনহানি থেকে বাঁচতে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। ২০২৬-এর এই চন্দ্রগ্রহণের প্রভাবে মেদিনী ও ১২টি রাশির ওপর কী প্রভাব পড়তে চলেছে—তার বিস্তারিত রাশিফল প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্রগ্রহণের বিশেষ প্রভাব

জ্যোতিষ মতে, চন্দ্রগ্রহণের সময়ে বায়ুমণ্ডলে ও গ্রহমণ্ডলে শক্তির চরম অস্থিরতা দেখা যায়:

  • সুযোগ বনাম সতর্কতা: গ্রহণের সময় নেওয়া কোনো তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে শুভ ভাবে গ্রহণ ঘটলে তা কোনো কোনো রাশির জন্য রাতারাতি প্রগতির পথ খুলে দেয়।
  • সুতক কাল (Sutak Period): গ্রহণের সুতক কালে যেকোনো মাঙ্গলিক কাজ, পূজা বা নতুন আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

২. ১২ রাশির ওপর চন্দ্রগ্রহণের রাশিফল ও প্রভাব

১. মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে শুভ প্রভাব দেখা যাবে। তবে স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছুটা সজাগ থাকতে হবে। আর্থিক লেনদেনে জটিলতা এড়াতে সতর্ক থাকুন।

২. বৃষ রাশি (Taurus): আকস্মিক অর্থলাভ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল মিলবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজে গতি আসবে, তবে পরিবারের বয়স্কদের শারীরিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন।

৩. মিথুন রাশি (Gemini): কেরিয়ারে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। পদোন্নতি বা নতুন চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। কাজের সুবাদে লাভজনক ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হতে পারে।

৪. কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্র হওয়ায় গ্রহণকালে আপনাকে মানসিকভাবে শান্ত থাকতে হবে। বিষণ্ণতা বা সিদ্ধান্তহীনতা কাজ করতে পারে। গাড়িতে চলাচলের সময় সতর্ক থাকুন।

৫. সিংহ রাশি (Leo): ব্যবসা ও যৌথ পার্টনারশিপে কাঙ্ক্ষিত সফলতা মিলবে। নতুন কোনো বড় আর্থিক পরিকল্পনা করার জন্য এটি অনুকূল সময়। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

৬. কন্যা রাশি (Virgo): শত্রু ও প্রতিযোগীদের ওপর প্রভাব বজায় থাকবে। তবে অনাবশ্যক খরচ বৃদ্ধির কারণে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কমতে পারে, তাই বাজেটের ওপর নজর রাখা জরুরি।

৭. তুলা রাশি (Libra): শিক্ষার্থী ও সৃজনশীল খাতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য গ্রহণের পর ভালো সময় আসতে চলেছে। শেয়ার বাজার বা আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বুঝে সিদ্ধান্ত নিন।

৮. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): গৃহ ও পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কাজে বাধা আসতে পারে। তবে প্রপার্টি বা জমি-জায়গা কেনাবেচায় ধীরগতি বজায় রাখা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

৯. ধনু রাশি (Sagittarius): সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে। ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং ভ্রমণের যোগ তৈরি হবে। ব্যবসায়ীদের নতুন আয়ের পথ খুলবে।

১০. মকর রাশি (Capricorn): ধন ও বাণীর স্থানে প্রভাব থাকায় কথা বলার সময় সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে, তবে ঝুঁকি নিয়ে নতুন লেনদেন করবেন না।

১১. কুম্ভ রাশি (Aquarius): আপনার নিজের রাশিতে গোচর ও প্রভাব থাকলে মানসিক কিছুটা ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। শিবের আরাধনা ও ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা ভালো।

১২. মীন রাশি (Pisces): অপ্রয়োজনীয় চিন্তা ও অনিদ্রার সমস্যা তৈরি হতে পারে। দূরবর্তী ভ্রমণ এড়ানো ভালো। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজের সাথে যুক্ত থাকলে সুফল পাবেন।

৩. গ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

গ্রহণের পর কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করলে গ্রহণের অশুভ প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব:

  • জপ ও ধ্যান: গ্রহণের সময় ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা পরম ফলদায়ক।
  • গ্রহণ পরবর্তী স্নান ও দান: গ্রহণ শেষ হওয়া মাত্রই স্নান সেরে সাদা বস্ত্র, চাল, দুধ, চিনি বা তিল দুঃস্থ মানুষদের দান করুন।

২০২৬ সালের এই চন্দ্রগ্রহণ ১২টি রাশির জীবনে নানা দিক থেকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সংকেত নিয়ে আসছে। ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং সঠিক শাস্ত্রীয় প্রতিকার মেনে চললে যেকোনো ঝুঁকি এড়িয়ে গ্রহণের শুভ প্রভাবকে কাজে লাগানো সম্ভব।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ১২ রাশির জীবনে মহা তোলপাড়, জেনে নিন কার খুলবে ভাগ্য আর কাকে থাকতে হবে সতর্ক

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