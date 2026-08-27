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আগামিকাল বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ, মেষ-সহ ৩ রাশির বহু বাধা কাটবে, টাকার সমস্যা মিটবে! আপনার রাশি কি তালিকায় আছে

জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র হলেন মন, আবেগ, চিন্তাশক্তি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের প্রতীক। সাধারণ ধারণায় গ্রহণকে অশুভ মনে করা হলেও বৈদিক জ্যোতিষ বলছে ভিন্ন কথা।

Published on: Aug 27, 2026, 09:17:46 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসটি জ্যোতিষীয় বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আগামীকাল ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ঘটতে চলেছে এই বছরের অন্যতম প্রধান মহাজাগতিক ঘটনা—চন্দ্রগ্রহণ (Chandra Grahan)।

আগামিকাল বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ৩ রাশির বহু বাধা কাটবে, টাকার সমস্যা মিটবে
আগামিকাল বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ! ৩ রাশির বহু বাধা কাটবে, টাকার সমস্যা মিটবে

জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র হলেন মন, আবেগ, চিন্তাশক্তি, জলীয় উপাদান এবং মাতৃত্বের প্রতীক। সাধারণ ধারণায় গ্রহণকে অশুভ মনে করা হলেও বৈদিক জ্যোতিষ বলছে ভিন্ন কথা। ২৮ আগস্টের এই চন্দ্রগ্রহণের সময় মহাকাশে একাধিক শুভ গ্রহের অবস্থান এবং বিশেষ সংযোগের কারণে কয়েকটি রাশির জন্য তা পরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। গ্রহণ হলেও মেষ রাশি সহ মোট ৩টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে প্রগতি, হঠাৎ আকস্মিক অর্থলাভ এবং বকেয়া টাকা উদ্ধারের সুবর্ণ পথ প্রশস্ত হবে। আগামিকাল ২৮ আগস্টের এই চন্দ্রগ্রহণে কোন ৩ রাশির ভাগ্য বদলে যেতে চলেছে—জেনে নিন।

১. ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষ মতে, চন্দ্রগ্রহণের সময় সৌরজগতে শক্তির চরম রদবদল ঘটে:

  • মানসিক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনা: চন্দ্র যখন রাহুর প্রভাবে আসে, তখন আত্মিক রূপান্তরের সুযোগ তৈরি হয়। গ্রহের শুভ স্থানে অবস্থান থাকলে এই সময়ে হঠাৎ নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত সাফল্য এনে দেয়।
  • অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব: গ্রহণের ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগের শুভ পথ খোলে এবং শেয়ার বাজার বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

২. ২৮ আগস্ট চন্দ্রগ্রহণের শুভ প্রভাবে ভাগ্য বদলাবে যে ৩ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): ২৮ আগস্টের এই চন্দ্রগ্রহণ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে। আপনার কর্মভাব এবং আয়ের স্থানে গ্রহণের শুভ প্রভাব পড়ার ফলে কর্মক্ষেত্রে বহুদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে গ্রহণের পর সময়টি অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে। পৈতৃক সম্পত্তি বা পুরনো কোনো আইনি মামলা থেকে হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) ধনুর রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই চন্দ্রগ্রহণ বিশেষ সুফল বয়ে আনবে। আপনার ভাগ্যস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠায় কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী বা বৈদেশি ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হবে। প্রশাসনিক বা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন প্রার্থীরা কোনো সুখবর পেতে পারেন। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়িক পার্টনারশিপে কাঙ্ক্ষিত সফলতা মিলবে এবং ব্যাংক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়বে।

গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য চন্দ্রগ্রহণের পর থেকে সময়টি চমৎকার কাটবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে আপনি বেশ মজবুত অবস্থানে পৌঁছাবেন। শেয়ার বাজার, প্রপার্টি বা রিয়েল এস্টেটের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা মোটা অঙ্কের লাভ দেখতে পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনো মনোরম জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা হতে পারে। আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হবে এবং কর্মক্ষেত্রে বস ও সিনিয়রদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

৩. চন্দ্রগ্রহণের শুভ শক্তি বজায় রাখতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

গ্রহণের পর কিছু সহজ ও কার্যকরী শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করলে গ্রহণের কোনো অশুভ ছায়া থাকলে তা কেটে যায় এবং শুভ ফল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়:

  • শিবের মন্ত্র জপ: গ্রহণের সময়ে এবং গ্রহণের পর ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা ‘মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র’ জপ করা অত্যন্ত ফলদায়ী।
  • স্নান ও দান-ধ্যান: গ্রহণ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই স্নান করে ধোয়া বস্ত্র পরিধান করুন। দুঃস্থদের চাল, দুধ, চিনি, সাদা বস্ত্র বা তিল দান করলে গ্রহদোষ দূর হয়।
  • মানসিক স্থিরতা: গ্রহণের দিন কোনো নেতিবাচক চিন্তা না করে ঈশ্বর আরাধনায় মন দিন।

২৮ আগস্ট ২০২৬-এর এই চন্দ্রগ্রহণ মেষ, ধনু ও সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে এই শুভ সময়ের পূর্ণ ব্যবহার করলে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি ও উন্নতি নিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আগামিকাল বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ, মেষ-সহ ৩ রাশির বহু বাধা কাটবে, টাকার সমস্যা মিটবে! আপনার রাশি কি তালিকায় আছে

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