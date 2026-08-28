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আজকের চন্দ্রগ্রহণের পরে ১৫ দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকুন! ৪ রাশির জন্য এই সময়টা খুব কঠিন

চন্দ্র হলেন মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, আবেগ, পরিবার এবং জলীয় উপাদানের প্রধান কারক গ্রহ। গ্রহণের সময় রাহুর অশুভ ছায়ায় চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় আগামী ১৫ দিন বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক অস্থিরতা, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধনহানি এবং পারিবারিক কলহের সম্মুখীন হতে হতে পারে।

Published on: Aug 28, 2026, 21:38:43 IST
By Suman Roy
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আজ ২৮ আগস্ট ২০২৬, পঞ্চাঙের হিসাব অনুযায়ী এই বছরের অন্যতম প্রধান মহাজাগতিক ও জ্যোতিষীয় ইভেন্ট—চন্দ্রগ্রহণ (Chandra Grahan) সংঘটিত হয়েছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের প্রভাব কেবল গ্রহণের দিনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং গ্রহণের পরবর্তী ১৫ দিন বা এক পক্ষকাল বায়ুমণ্ডলে ও মানবজীবনে এর স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

চন্দ্রগ্রহণের পরে ১৫ দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকুন! ৪ রাশির জন্য এই সময়টা খুব কঠিন
চন্দ্রগ্রহণের পরে ১৫ দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকুন! ৪ রাশির জন্য এই সময়টা খুব কঠিন

চন্দ্র হলেন মন, মস্তিষ্ক, চিন্তা, আবেগ, পরিবার এবং জলীয় উপাদানের প্রধান কারক গ্রহ। গ্রহণের সময় রাহুর অশুভ ছায়ায় চন্দ্র ক্ষুণ্ন হওয়ায় আগামী ১৫ দিন বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক অস্থিরতা, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধনহানি এবং পারিবারিক কলহের সম্মুখীন হতে হতে পারে। জ্যোতিষীদের মতে, এই গোচরকালীন অশুভ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এই ৪ রাশির জাতকদের আগামী দুই সপ্তাহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। আজকের চন্দ্রগ্রহণের পর কোন ৪ রাশির জীবনে কঠিন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে এবং প্রতিকার হিসেবে কী করণীয়—জেনে নিন।

১. চন্দ্রগ্রহণের পর ১৫ দিন কেন অত্যন্ত সংবেদনশীল?

জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের পরবর্তী পক্ষকালকে শক্তির পরিবর্তনের সময় বলে গণ্য করা হয়:

  • মানসিক ভারসাম্যহীনতা: চন্দ্রের ওপর রাহুর নেতিবাচক প্রভাবে মানুষ তাড়াহুড়ো করে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, যার খেসারত দীর্ঘমেয়াদে দিতে হয়।
  • আর্থিক লেনদেনে ঝুঁকি: এই সময়কালে কোনো নতুন বিনিয়োগ, শেয়ার বাজারে অর্থ ঢালা বা বড় অঙ্কের ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

২. চন্দ্রগ্রহণের পর পরবর্তী ১৫ দিন যে ৪ রাশিকে সতর্ক থাকতে হবে

ক) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির অধিপতি স্বয়ং চন্দ্রদেব। ফলে গ্রহণের পর সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপ ও অস্থিরতা অনুভব করবেন এই রাশির জাতক-জাতিকারা। অনাবশ্যক দুশ্চিন্তা ও সিদ্ধান্তের অভাবে কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। বিবাহিত বা পারিবারিক জীবনে সামান্য কথা নিয়ে বড় বিবাদ বাঁধার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে শান্তভাবে কথা বলুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো নতুন আর্থিক চুক্তি সই করবেন না।

খ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য পরবর্তী ১৫ দিন স্বাস্থ্য এবং আর্থিক দিক দিয়ে সংবেদনশীল। অসাবধানতার কারণে অনাবশ্যক খরচ বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে, যা আপনার বাজেট ডগমগ করে দেবে। আইনি বা প্রপার্টি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদে জড়ানো এড়িয়ে চলুন। গাড়ি চালানোর সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং পুরনো কোনো শারীরিক ব্যাধি নতুন করে চাড়া দিতে পারে।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে শত্রু বা বিরোধীরা সক্রিয় হতে পারে। আপনার সাফল্যের পথে বাধা তৈরি করার চেষ্টা হতে পারে। অফিসে বসের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় পদমর্যাদার ওপর আঘাত আসতে পারে। নতুন কোনো ব্যবসায়িক পার্টনারশিপ শুরু করা থেকে আগামী ১৫ দিন বিরত থাকাই শ্রেয়।

ঘ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কাল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। কাঙ্ক্ষিত জায়গায় অর্থ আটকে যাওয়ায় মানসিক উদ্বেগ বাড়বে। আত্মীয়দের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। এই সময়ে কোনো ধার বা ঋণ নেওয়া থেকে দূরে থাকুন এবং নিজের পরিকল্পনা গোপন রেখে কাজ চালিয়ে যান।

৩. গ্রহণের অশুভ প্রভাব কাটাতে পরবর্তী ১৫ দিনের জরুরি প্রতিকার

চন্দ্রগ্রহণের পর নেতিবাচক শক্তি দূর করতে এবং মানসিক শান্তি ফেরাতে এই সহজ নিয়মগুলো মেনে চলতে পারেন:

  • শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর শিবলিঙ্গে জল ও সামান্য কাঁচা দুধ অর্পণ করুন। ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করা পরম ফলদায়ক।
  • সাদা বস্তু দান: সোমবারে দুঃস্থদের চাল, দুধ, চিনি বা সাদা রঙের বস্ত্র দান করুন।
  • রাহু-চন্দ্রের উপাসনা: সন্ধ্যায় চন্দ্র দেবতার ধ্যান করুন এবং ওম সোমায় নমঃ মন্ত্র পাঠ করুন। এর ফলে মানসিক স্থিরতা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

গ্রহণের প্রভাব কোনো স্থায়ী অভিশাপ নয়, বরং এক সচেতনতার বার্তা। কর্কট, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীন রাশির জাতক-জাতিকারা যদি ধৈর্য, সংযম এবং সঠিক শাস্ত্রীয় প্রতিকার মেনে চলেন, তবে পরবর্তী ১৫ দিনের এই কঠিন সময় অনায়াসেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আজকের চন্দ্রগ্রহণের পরে ১৫ দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকুন! ৪ রাশির জন্য এই সময়টা খুব কঠিন

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