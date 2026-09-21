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অতি বিরল কলাত্মক যোগ! চন্দ্র ও শুক্রের মহা মিলনে এই ৪ রাশির কপালে এবার সৌভাগ্যের তিলক কাটা হবে

সম্প্রতি চন্দ্র ও শুক্রের এই মহা মিলন ঘটতে চলেছে, যার প্রভাবে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। শিল্প, সাহিত্য, মিডিয়া, ফ্যাশন, প্রপার্টি কেনাবেচা ও বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই যোগ পরম বরদানস্বরূপ।

Published on: Sep 21, 2026, 12:29:59 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মন ও অনুভূতির কারক গ্রহ চন্দ্রদেব এবং ধন, সম্পত্তি, সৌন্দর্য, প্রেম ও বিলাসিতার কারক গ্রহ শুক্রদেবের শুভ সহাবস্থান বা যুতিকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক বলে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, যখন চন্দ্র ও শুক্র একত্রে অবস্থান করে কোনো শুভ ভাবে বিরাজ করেন, তখন জন্ম নেয় অতি দুর্লভ ও অলৌকিক ফলদায়ক 'কলাত্মক যোগ' (Kalatmak Yog)।

অতি বিরল কলাত্মক যোগ! চন্দ্র ও শুক্রের মহা মিলনে এই ৪ রাশির কপালে অর্থলাভ আসছে
অতি বিরল কলাত্মক যোগ! চন্দ্র ও শুক্রের মহা মিলনে এই ৪ রাশির কপালে অর্থলাভ আসছে

বৈদিক পঞ্জিকা অনুযায়ী, সম্প্রতি চন্দ্র ও শুক্রের এই মহা মিলন ঘটতে চলেছে, যার প্রভাবে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। শিল্প, সাহিত্য, মিডিয়া, ফ্যাশন, প্রপার্টি কেনাবেচা ও বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই যোগ পরম বরদানস্বরূপ। চন্দ্রদেবের কৃপায় মানসিক স্থায়িত্ব এবং শুক্রদেবের প্রভাবে ধন-সম্পত্তির যে অভাব এতদিন চলছিল, তা চিরতরে মিটে যাবে। বিশেষ করে মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই কলাত্মক যোগে নজিরবিহীন শুভ প্রভাব পাবেন। এই রাজকীয় যোগে কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র ও শুক্রের 'কলাত্মক যোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে চন্দ্র ও শুক্রের শুভ মেলবন্ধন মানবজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সৃজনশীলতাকে শীর্ষে পৌঁছে দেয়:

  • সৃজনশীলতা ও ব্যবসায়িক সাফল্য: কলাত্মক যোগের প্রভাবে জাতকের বাচনিক দক্ষতা, চিন্তাশক্তি ও শিল্পকলা বিকশিত হয়। ক্রিয়েটিভ মিডিয়া, ডিজাইন, ব্যাঙ্কিং, জুয়েলারি, হোটেল ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা রেকর্ড অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
  • বিলাসিতা ও সম্পত্তি যোগ: শুক্র ধন ও বিলাসের প্রতীক এবং চন্দ্র মানসিক প্রফুল্লতার কারক হওয়ায় এই সময়ে নতুন বাহন, সোনাদানা বা প্রপার্টি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে।

২. কলাত্মক যোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কলাত্মক যোগ চরম ধনযোগ নিয়ে আসছে। আপনার দীর্ঘদিনের আটকে থাকা শুভ কাজগুলো দ্রুত শেষ হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন, পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বদলির ভালো বার্তা আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বড় লাভজনক চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির শুভ ভাবগুলিতে চন্দ্র ও শুক্রের এই সহাবস্থান জাতকদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায়ীদের নতুন ক্লায়েন্ট বা শুভ পার্টনারশিপ থেকে নজিরবিহীন লাভ হবে। আপনি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও কথাবার্তার জোড়ে কঠিন কাজ সহজে হাসিল করবেন। নতুন জমি বা গাড়ি কেনার শুভ সময় এটি।

গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক স্তরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। কলাত্মক যোগের প্রভাবে পুরোনো কোনো বিনিয়োগ বা প্রপার্টি থেকে আকস্মিক বাম্পার রিটার্ন মিলতে পারে। চাকুরিজীবীরা নতুন চমৎকার চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। পরিবারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি মিলবে।

ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির শুভ ভাবে এই সংযোগ তৈরি হওয়ায় আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বড় অঙ্কের বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। শেয়ার বাজার বা ক্রিয়েটিভ কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী সফলতা পাবেন। আপনার নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে ব্যবসায় বিপুল অগ্রগতি দেখা যাবে।

৩. কলাত্মক যোগের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

চন্দ্র ও শুক্রের এই মহা সংযোগের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং গ্রহ দুটির অবস্থান আরও বলীয়ান করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • মা লক্ষ্মী ও চন্দ্রদেবের পুজো: প্রতি সোম ও শুক্রবারে ঘরে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিউয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে চালের ক্ষীর বা সাদা মিষ্টি ভোগ অর্পণ করুন।
  • সাদা বস্তু দান: দুস্থ ব্যক্তিদের দুধ, চিনি, চাল, ক্ষীর বা সাদা পোশাক দান করলে কোষ্ঠীতে শুভ ফল বৃদ্ধি পায়।
  • বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ সোমায় নমঃ' এবং 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

চন্দ্র ও শুক্রের এই অলৌকিক সঞ্চারে গঠিত 'কলাত্মক যোগ' মেষ, মিথুন, বৃশ্চিক ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক চিন্তার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/অতি বিরল কলাত্মক যোগ! চন্দ্র ও শুক্রের মহা মিলনে এই ৪ রাশির কপালে এবার সৌভাগ্যের তিলক কাটা হবে

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