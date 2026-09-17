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Lucky Seven Rashi: ৩ দিন পর ৭ রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হচ্ছে! কৃপার মেজাজে চন্দ্র

চন্দ্র  দেবতা মকর রাশিতে শনি অতিক্রম করতে চলেছেন। মকর রাশিতে চন্দ্র আসার সাথে সাথে কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি ভাল ফলাফল পাবে, তবে কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। 

Published on: Sep 17, 2026, 16:01:01 IST
By Sritama Mitra
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নবগ্রহের মধ্যে চন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। চন্দ্র প্রায় দুই দিনের মধ্যে একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে আসে। এই সময়ে, চন্দ্র তার দুর্বল রাশি বৃশ্চিক রাশির ট্রানজিটে রয়েছে। এর পরে, ধনু এবং তারপরে ২১ সেপ্টেম্বর, শনি মকর রাশিতে ট্রানজিট করবে। এর পরে, ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, শনি কুম্ভ রাশিতে আসবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে চন্দ্র একে মন এবং আবেগের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কোন ৭ রাশি এরফলে লাভ পাবে, দেখে নিন।

৩ দিন পর ৭ রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হচ্ছে! কৃপার মেজাজে চন্দ্র
৩ দিন পর ৭ রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হচ্ছে! কৃপার মেজাজে চন্দ্র

মেষ: মেষ রাশির জন্য শুভ সময় নিয়ে আসবে। এই সময়ে আপনি ভাগ্য পাবেন। আটকে থাকা অর্থ ফেরার লক্ষণ রয়েছে। কিছু ইতিবাচক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। অর্থের ব্যয় হ্রাস পাবে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।

বৃষ রাশি: চন্দ্র ট্রানজিট বৃষ রাশির জন্য শুভ ফলাফল দেবে। এই সময়ে আপনার পরিবারে উন্নতি হবে। আপনি বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন।

কর্কট: চন্দ্রের মকর রাশির ট্রানজিট কর্কটের জন্য ভাল দিন আনতে পারে। এই সময়ে, আপনার সৌভাগ্যের জন্য কাজ করা হবে। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। ভাল বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। ব্যবসায়ের উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

তুলা রাশি: তুলা রাশির জন্য মকর রাশিতে চন্দ্রের ট্রানজিট শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস এবং বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। ধৈর্য এবং কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সমন্বয় বাড়বে। প্রিয়জনের বৃদ্ধি হবে। আয়ের নতুন উৎস খুলবে। কোনও আটকে থাকা অর্থ হঠাৎ ফিরে আসতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির লোকেরা কর্মক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাবেন। আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ পাবেন। আপনি কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। মানসিক স্বস্তির লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে, আপনার ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং আপনি যে কাজে হাত রাখবেন তাতে আপনি সাফল্য পাবেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে।

মকর রাশি: মকর রাশিতে চন্দ্রের ট্রানজিট ঘটছে। মকর রাশির জন্য চন্দ্র ট্রানজিট ভাল ফলাফল দেবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি যে কোনও নতুন কাজ শুরু করতে পারে, আপনি ভাল ফলাফল পাবেন। এটি অর্থনৈতিক অগ্রগতির সময় বলা হবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন: চাঁদের ট্রানজিট মীন রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। যারা চাকরি করেন তারা পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। শুভ বা শুভ কাজ হতে পারে। ভ্রমণ উপকারী হবে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Lucky Seven Rashi: ৩ দিন পর ৭ রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হচ্ছে! কৃপার মেজাজে চন্দ্র

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