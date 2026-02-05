এই কাজটি নিয়মিত করতে পারলে খুবই লাভ হতে পারে। টোটকাটি করার জন্য লবঙ্গ কর্পুর আর রুপোর বাটি লাগবে। রুপোর বাটি না পেলে স্টিলের বাটি লাগবে। টোটকাটি প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে করলে উপকার পেতে পারেন।
প্রতিদিন রাত্রিবেলায় ঘুমানোর আগে রান্নাঘরে ঠাকুরের আসনের সামনে বসে এই কাজটি করতে হবে। একটি রুপোর বাটি নিতে হবে, তার মধ্যে কিছুটা কর্পুর ও দুটো লবঙ্গ নিতে হবে। এরপর লবঙ্গ দুটিকে কর্পুর সঙ্গে জ্বালিয়ে দিতে হবে।
তারপর মনে মনে মা অন্নপূর্ণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর্থিক কষ্ট এবং অভাব অনটন দূর করে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করবেন। নিয়মিত এই কাজটি কিছু মাস করার পর থেকে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করতে পারবেন। কাজটি করার আগে রান্নাঘর অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন। রান্নাঘরে যেন এঁটো কাটা পড়ে না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন। এঁটো বাসন নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখবেন এবং রান্নাঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে তবে এই কাজটি করবেন।
News/Astrology/একটি লবঙ্গও বদলে দিতে পারে ভাগ্য! এমনই বলছে জ্যোতিষ, কী করতে হবে