সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটি কেমন কাটবে। আজ মঙ্গলবার। এই দিনে হিন্দু মান্যতা অনুযায়ী অনেকেই বজরংবলীর পুজো করেন। এই দিনে চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
একটি ব্যবসায়িক ভ্রমণের ফলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হতে পারে যা থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তগুলো আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করবে। ছাত্রছাত্রীদের উচিত অপ্রয়োজনীয় গালগল্প করা বন্ধ করা এবং নিজেদের সময়ের মূল্য দেওয়া।
কন্যা
উৎপাদনের পাশাপাশি বিপণনের দিকেও মনোযোগ দিন। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না; আপনি প্রতারিত হতে পারেন। অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে আপনাকে অফিসে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হতে পারে। বিপণন পেশায় জড়িতদের উচিত সম্পর্কের অবনতি এড়াতে আক্রমণাত্মক ভাষা পরিহার করা।
তুলা
ছোট ছোট পরিবর্তন আপনার ব্যবসায় উন্নতি অর্জনে সহায়তা করবে। দুপুর ১২:১৫ থেকে ২:০০টার মধ্যে নতুন কাজ শুরু করা শুভ।কাজ ও বাড়ির মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য থাকবে। ঊর্ধ্বতনদের সাথে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং ক্রীড়াবিদরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন।
বৃশ্চিক
উৎসবের মরসুম থাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। পদোন্নতি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করতে পারেন। আপনার প্রেম জীবনে বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। সব দিক থেকে আজকের দিনটি কিছুটা হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আপনার মনে শান্তি এনে দিলেও দিতে পারে! তবে কারোর সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More