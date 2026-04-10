ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন, রইল ১০ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল

ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন, রইল ১০ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন, রইল ১০ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন শুক্রবার এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির শুক্রবারের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আনন্দ ও সুখ বয়ে আনবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং বাকি কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করবেন। পরিকল্পিত প্রকল্পে ব্যয় করা অর্থ ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনবে, তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।
মকর
আজ স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। জীবনে উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু কাজ এবং স্বাস্থ্য উভয়ের উপরই মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো সমস্যাকে হালকাভাবে নেবেন না এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনি নাম কামানোর সুযোগ পাবেন। আপনার মায়ের সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তবে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণের সুযোগও পাবেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের চেয়ে ভালো যাবে। আপনি একই সাথে একাধিক কাজ সামলাতে পারবেন, যা অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি করবে। আয় বৃদ্ধির উৎসগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা সুখ বয়ে আনবে। আপনি পড়াশোনায় মনোযোগ দেবেন এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন। বাড়িতে নতুন কোনো অতিথির আগমন ঘটতে পারে।
মীন
আজ আপনার মন অনেক কাজে বিভক্ত থাকবে, যার ফলে বাড়িতে বিলম্ব ও সমস্যা হতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়ার পরেই কেবল অগ্রসর হোন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। রাজনৈতিক পদক্ষেপ সাবধানে নিন। কারো কাছ থেকে ধার করা টাকা সহজেই আদায় করা যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More