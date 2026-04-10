    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 10, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে ১০ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। শুক্রবার, ১০ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনে কিছুটা সতর্কতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সামনে এগোনোর আগে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিন। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। আইনি বিষয়ে চোখ-কান খোলা রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার এটাই উপযুক্ত সময়, কারণ এটি বাড়িতে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখবে।

    বৃষ

    আজ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি কষ্ট পেতে পারেন, কিন্তু তা মনে নেবেন না। ছাত্রছাত্রীরা মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং এমনকি ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে অপার আনন্দ হবে এবং আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত উপহারও পেতে পারেন।

    মিথুন

    আজ পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি ব্যবসায়িক সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে সমাধানের জন্য আপনার ভাইদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। ধার করা যেকোনো টাকা পরিশোধ করার এটাই সময়। আপনার পাড়ায় কোনো বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়। আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো চুক্তি সফল হবে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন পরিহার করুন এবং আপনার বাবা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা অবহেলা করবেন না। পরিবারের সাথে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করা শুভ হবে। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। পুরোনো বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক চমৎকার থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

