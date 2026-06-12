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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jun 12, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল কী বলছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ আপনার পরিবার ও সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিরোধীরা সক্রিয় থাকবে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের দিকে নজর রাখুন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হতে পারে। যদি আপনি চাকরি-সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে নতুন বিকল্প বিবেচনা করা উপকারী প্রমাণিত হবে।

    কন্যা

    আজ একটি ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আপনার মন খুশি হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি বিশেষ উপহার কিনতে পারেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটালে মনে শান্তি আসবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা লাভজনক হবে। আপনার ব্যবসার উন্নতির প্রচেষ্টা আরও জোরদার হবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।

    তুলা

    আজ খরচ বাড়তে পারে, তাই বাজেট সাবধানে পরিচালনা করা জরুরি। কাজের চাপ বেশি থাকবে এবং আপনি আপনার পরিবার নিয়েও চিন্তিত হতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন আনার চিন্তা আসবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার মন কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা জরুরি। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার অংশগ্রহণ বাড়বে। আজ রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মূল্যবান শিক্ষা হিসেবে প্রমাণিত হবে। ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলা প্রয়োজন হবে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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