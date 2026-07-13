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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 13, 2026, 06:00:11 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য়, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজকের দিনটি আনন্দ ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। তবে, অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বা তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    মকর

    আজ আপনার পরিবারের সমর্থনই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। অনেক দায়িত্ব আসলেও, আপনি সেগুলি ভালোভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। গাড়ি চালানোর সময় অসতর্কতা পরিহার করুন। ভাগ্য সহায় থাকলে, আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং হারানো অর্থও পুনরুদ্ধার হতে পারে। ব্যবসায়িক লাভের ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দিত রাখবে।

    কুম্ভ

    আজ উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। আপনার প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অন্যদের মুগ্ধ করবে। একের পর এক সুসংবাদ আপনাকে উজ্জীবিত রাখবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং প্রভাবাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হবে। নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনাটিও বাস্তবায়িত হতে পারে।

    মীন

    আজ লাভ ও সাফল্যের নতুন আশা নিয়ে আসবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে আপনার লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যাবে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে একটি উপহার বা কোনো সুখকর চমক পেতে পারেন। অভাবীদের সাহায্য করার আপনার মানসিকতা সকলের মন জয় করবে। কর্মক্ষেত্রে একটি কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পেলে উৎসাহ বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা ভুলে যান এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কেনাকাটা বা ভ্রমণ উপভোগ করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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