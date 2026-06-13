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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 13, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৩ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা!
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা!

    মেষ

    আজ আর্থিক বিষয়ে আপনার জন্য নতুন আশা নিয়ে আসছে। বিনিয়োগ এবং অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধৈর্য ধরলে ভালো লাভ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উদ্যম লক্ষণীয় হবে এবং আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন। জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো আনন্দময় মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা যোগ করবে। ব্যবসায়ীরা তাদের আয় বাড়ানোর নতুন উপায় নিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো বিষয় উপেক্ষা করবেন না। সন্তানদের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করলে পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনাকে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করবে। আপনি যত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবেন, সাফল্যের তত কাছাকাছি পৌঁছাবেন। সম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি আপনার মনোবলকেও বাড়িয়ে তুলবে। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর হলে ঘর সুখে ভরে উঠতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। তবে, বাড়িতে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সামান্য তর্কবিতর্ক হতে পারে, তাই শান্ত থাকাই শ্রেয়।

    মিথুন

    আজ আপনি আপনার কর্মজীবন ও জীবনধারা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনার চেষ্টা করবেন এবং এই পরিবর্তনগুলো আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের খবর আনন্দ বয়ে আনতে পারে। বৈবাহিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে বলে মনে হবে। আজ আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী বলে প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় আপনার ধারণাগুলোর কদর হবে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আপনার পরামর্শে মুগ্ধ হবেন।

    কর্কট

    আজ আপনার জীবনে আরাম ও বিলাসিতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আপনি একটি নতুন যানবাহন বা প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি সামগ্রী কেনার কথা ভাবতে পারেন। আপনি যদি ঋণ নেওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রেও স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সরকারি বিষয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কোনো বন্ধুকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। পুরোনো কোনো আর্থিক লেনদেন পুনরায় সামনে আসতে পারে, যার সময়মতো সমাধান প্রয়োজন হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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