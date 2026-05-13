ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৩ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ বুধবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৩ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
ধনু
আজ সাফল্য আপনার সহায় হতে পারে। আপনি যা কিছুই হাতে নিন না কেন, তার ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো সম্মান বা পুরস্কার প্রাপ্তি আপনাকে গর্বিত করবে। ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হবে এবং আপনার সম্পত্তি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে।
মকর
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে হবে। শান্ত মনে চলমান যেকোনো সমস্যার সমাধান করুন। একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। সংঘাত থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিছু বিনোদন বা ভ্রমণ মনে হালকা ভাব ও আনন্দের অনুভূতি এনে দেবে।
কুম্ভ
আজ ছোটখাটো বাধা আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ কেউ প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারে। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই আপনার বাজেটের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে তা আপনার ভবিষ্যৎকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে।
মীন
আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং কর্মশক্তি প্রতিটি প্রচেষ্টাকে সফল করতে পারে। বকেয়া অর্থ আদায় আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো এখন গতি পেতে পারে। পরিবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং আনন্দময় পরিবেশ সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। সরকারি কাজেও সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More