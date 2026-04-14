Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ পয়লা বৈশাখের আগের দিন কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    Published on: Apr 14, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ মঙ্গলবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। ১৪ এপ্রিল ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যফলে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    সিংহ

    আজকের দিনটি গড়পড়তা দিনের চেয়ে ভালো যাবে। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার দায়িত্ব পালনে অধস্তনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনি শখ ও বিনোদনের জন্য খরচ করবেন, যা আপনার ব্যয় বাড়াতে পারে, কিন্তু সন্তুষ্টিও দেবে।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য একটি অনুকূল ও আনন্দদায়ক দিন হবে। আপনার কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা আপনার কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কথাবার্তা ও আচরণে ভদ্রতা বজায় রাখুন। আপনার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানোর সুযোগ আসতে পারে। ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মানসিক সন্তুষ্টি এনে দেবে।

    তুলা

    আজ আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো গতি পাবে। বাড়ির সংস্কার বা ছোটখাটো নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারে। আপনি আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। কিছু পুরোনো শত্রু বন্ধুতে পরিণত হতে পারে, যা আপনাকে অবাক করবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনি বকেয়া অর্থ পেয়ে খুশি হবেন। সময়মতো কাজ শেষ করার আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন এবং পরিবারের সবাই প্রার্থনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে আনন্দে কিছু সময় কাটাবেন। যদি আপনার ব্যবসা বা অর্থ হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes