পয়লা বৈশাখ কেমন কাটবে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের! ১৫ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল রইল

পয়লা বৈশাখ কেমন কাটবে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের! ১৫ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল রইল
Poila boisakh rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের পয়লা বৈশাখ কেমন কাটবে, দেখে নিন। আজ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ সালের প্রথম দিন। বুধবারে শুরু হচ্ছে বছর। আর এই বছরের প্রথম দিনে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
নতুন যোগাযোগ এবং সুযোগ আজ আপনার জন্য সুফল বয়ে আনবে। তাড়াহুড়ো এবং ব্যস্ততা পরিহার করুন, কারণ এটি সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখলে আপনাদের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা আসবে। ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন সীমিত থাকবে, কিন্তু আপনি নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। আপনি রাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির ফলে আপনার অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।
কন্যা
আজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি অসমাপ্ত কাজগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করবেন। আপনার বসের সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি অতীতের সিদ্ধান্তের জন্য অনুশোচনা করতে পারেন। দাঁত বা স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। আপনি একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের চুক্তি চূড়ান্ত করার সুযোগ পাবেন।
তুলা
আজ আলস্য কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া জরুরি। আপনি দাতব্য কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। আপনার ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। আপনার বাবা কোনো কারণে মন খারাপ করতে পারেন। বৈবাহিক বাধা দূর হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি ক্ষতি এবং সতর্কতার। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। তর্ক এবং সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারার কারণে ক্ষতি হতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন। আপনি বন্ধুদের সাথে কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More