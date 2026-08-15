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    আগামিকাল ১৬ আগস্ট ২০২৬এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    এই ১৬ আগস্ট ২০২৬র দিনে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: Aug 15, 2026, 18:01:14 IST
    By Sritama Mitra
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    আগামীকাল রবিবার, ১৫ আগস্ট ২০২৬। এই দিনটি মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে, তা দেখ নিন।

    এই 7 টি রাশির ভাগ্য 15 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে
    এই 7 টি রাশির ভাগ্য 15 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে

    মেষ- কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অগ্রগতির সুযোগও থাকতে পারে। একাডেমিক কাজে সম্মান পাবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসায়িক সুবিধা পাবেন।

    বৃষ রাশি- তর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত। কোনো বন্ধু আসতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সম্মান অর্জন করা যায়। সুখ বাড়তে পারে। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

    মিথুন রাশি- যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনা সম্ভব। মন প্রফুল্ল থাকবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ধর্মীয় সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। বন্ধুর সাহায্যে আয় বাড়তে পারে।

    কর্কট- ধৈর্য ধরে রাখার চেষ্টা করুন। পরিবারেও শান্তি বজায় রাখুন। বন্ধুর সাহায্যে আয় বাড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেন। ধর্মীয় কাজে ব্যয় বাড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

    সিংহ রাশি - আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেবে। পরিবার সহায়ক হবে। একাডেমিক কাজে সাফল্য পাবেন। নতুন ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। পেশাগত সাফল্য পাবেন। রাজনৈতিক সুবিধা পাবেন।


    কন্যা রাশি - অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। খরচ বাড়বে। বাবার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়। গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাবেন। ভ্রমণের সুযোগ থাকবে।

    তুলা রাশি - মনে সুখের অনুভূতি থাকবে, তবে ধৈর্যের অভাব থাকবে। আপনি পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণে যেতে পারেন। মায়ের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়। আজ, আর্থিক বাজেট তৈরি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

    বৃশ্চিক রাশি- ধৈর্য ধরতে হবে। অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন। কথাবার্তায় সংযম থাকুন। চাকরিতে অফিসারদের সহযোগিতা পাবেন। প্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। আয় বাড়বে। কাজের বাধা-বিপত্তি দূর হবে।

    ধনু রাশি- দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ থাকবে। পারিবারিক কারণে মন অস্থির থাকবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। খরচ বাড়বে। বাবার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়।

    মকর রাশি- অর্থনৈতিক অগ্রগতি এনেছে। মনের মধ্যে উত্থান-পতন থাকতে পারে। শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ থেকে সম্মান পাওয়া যায়। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

    কুম্ভ রাশি - অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হতে পারে। আপনি কিছু ভাল খবর পাবেন। মনের মধ্যে উত্থান-পতন থাকবে। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। অতিরিক্ত খরচ হবে। একাডেমিক কাজে সম্মান পাওয়া যাবে।

    মীন রাশি - দিনটি আর্থিকভাবে ভাল থাকবে। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে, তবুও ধৈর্য বজায় রাখুন। ব্যবসায় অসুবিধা হবে, তবে লাভের সুযোগও থাকবে। যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ১৬ আগস্ট ২০২৬এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

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