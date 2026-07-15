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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 15, 2026, 06:00:18 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৫ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ১৫ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বাজেট মেনে চললে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে। আপনাকে হয়তো আপনার বাবা-মায়ের সাথে একটি পারিবারিক বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। দীর্ঘ যাত্রায় বের হওয়ার আগে বাবা-মায়ের পরামর্শ নেওয়া সবচেয়ে ভালো।

    মকর

    আজকের দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক হতে পারে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পেলে আনন্দ হবে। আপনার সন্তানের সাফল্য আপনাকে গর্বিত করবে। ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য কারও সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। পড়াশোনা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোনো ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং আপনি পরিবারের সাথে বসে পুরনো মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলার সুযোগ পাবেন।

    কুম্ভ

    আজ বাকি কাজগুলো শেষ করতে আপনাকে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু বাধার সম্মুখীন হবেন, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি সেগুলো কাটিয়ে উঠবেন। পরিবারের কোনো সদস্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আপনি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। সময়ের সঠিক ব্যবহারই আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হবে। ভ্রমণকালে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    মীন

    আজ আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হলে আপনি সম্মান ও নতুন স্বীকৃতি পেতে পারেন। আপনাকে আপনার চারপাশের মানুষদের বুঝতে হবে এবং লুকানো শত্রুদের চিহ্নিত করতে হবে। ঈর্ষা বা বিদ্বেষ পোষণ করবেন না, কারণ কেবল ইতিবাচক চিন্তাভাবনাই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি শখ ও বিনোদনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং তাদের সাথে কাটানো সময় আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৫ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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