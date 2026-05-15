মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৫ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৫ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শুক্রবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্য।
মেষ
আজ ব্যবসা মাঝে মাঝে কঠিন হতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা প্রতিটি পরিস্থিতিকে আপনার অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। আপনার পরিকল্পনায় ছোটখাটো পরিবর্তন বড় ধরনের মুনাফা এনে দিতে পারে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে খরচ বাড়তে পারে। পারিবারিক পরামর্শ আজ আপনার জন্য একটি গোপন মন্ত্রের মতো কাজ করবে। পুরনো প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এসেছে, এবং গড়িমসি করা ক্ষতিকর হতে পারে।
বৃষ
আর্থিক বিষয়ে আজ সতর্কতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ অবশেষে সমাপ্তির দিকে এগোতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মুগ্ধ করবে এবং পদোন্নতি নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হতে পারে। যানবাহনের খরচ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় তা আপনার বাজেটে সামান্য প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের দিকে নজর রাখা জরুরি।
মিথুন
আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ভ্রমণ বা পরিভ্রমণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে পারে। শেয়ার বাজারে তাড়াহুড়ো করলে লোকসান হতে পারে, তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অপরিহার্য। নতুন চাকরির প্রস্তাব লোভনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু আপাতত আপনার পুরোনো পদে থাকাই বেশি লাভজনক হবে।
কর্কট
আজ সম্পদ ও সাফল্য উভয়ই আপনার সঙ্গী হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনার থেমে থাকা প্রকল্পগুলোকে ত্বরান্বিত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার চিন্তা আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য আপনার পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং আপনার ভাবমূর্তি উন্নত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More