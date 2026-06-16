মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৬ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৬ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার আজ মঙ্গলবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমত দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি এবং মনে নতুন আশা নিয়ে আসতে পারে। চারপাশের পরিবেশ এতটাই ইতিবাচক থাকবে যে আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাআপনিই বেড়ে যাবে। কোনো সুসংবাদ আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনতে পারে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন করে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে। স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার সন্তানের শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো উদ্বেগ অনেকটাই কমে যেতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না; বিশেষ করে, আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং ঘুমের দিকে মনোযোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সাথে আপনার সুসম্পর্ক থাকবে, কিন্তু নিজের অহংকারকে দূরে রাখুন, কারণ আজ নম্রতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
বৃষ
আজকের দিনটি শান্তি ও সন্তুষ্টিতে পূর্ণ থাকবে। যারা চাকরি বা নতুন সুযোগ খুঁজছেন, তারা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা এবং সঠিক পথ বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বাসহীন অপরিচিতদের টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার শ্বশুরবাড়ির সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ও শান্তভাব বজায় রাখুন। পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটানোর মধ্য দিয়ে দিনটি আনন্দের সাথে শেষ হবে।
মিথুন
আজ আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া আর্থিক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। কোনো ভ্রমণ বা সভায় আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং কেবল বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরই আস্থা রাখুন।
কর্কট
আজ আপনার ঘর ও সম্পর্কগুলোতে সুখের মধুরতা বিরাজ করবে। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার এক সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ করবে। আপনার জীবনসঙ্গী তার কর্মজীবন সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন, যা বাড়ির পরিবেশকে আরও মনোরম করে তুলবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে সংক্রান্ত যেকোনো বাধা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে সমাধান হতে পারে। তবে, প্রত্যেক হাসিখুশি মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদিও নিত্যপ্রয়োজনীয় ও আরামের পেছনে খরচ বাড়বে, এটি আপনাকে সুখ ও সন্তুষ্টি এনে দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More