সিংহ, কন্যা তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে! রইল ১৭ মে ২০২৬ রাশিফল

সিংহ, কন্যা তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৭ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই চার দিক থেকে কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ কিছু জটিলতা আপনার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, কিন্তু ধৈর্য অবশ্যই আপনাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করার সময় এসেছে। ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করলে মনের শান্তি আসবে। অভাবীদের সাহায্য করলে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি লাভ হবে। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে কোনো বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। আর্থিক বিষয়ে লেনদেনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন।
কন্যা
আজ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনাকে কিছুটা চিন্তিত করতে পারে, কিন্তু বিচক্ষণতা পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা নতুন কোনো প্রস্তাব পেতে পারেন। পিতামাতার সেবা ও আশীর্বাদ আপনার জন্য সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। নতুন কিছু করার আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
তুলা
আজ যদি আপনি আলস্য ত্যাগ করে এগিয়ে যান, তবে সাফল্য আসবে। প্রয়োজন অনুযায়ীই খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, অন্যথায় পরবর্তীতে আপনি আর্থিক চাপে পড়তে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গী কাজের জন্য ভ্রমণ করতে পারেন। আপনার দক্ষতা ও প্রতিভা অন্যদের মুগ্ধ করবে। কোনো প্রতিপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।
বৃশ্চিক
আজ আয় ও সুখ উভয়েরই বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ঘর সাজানো বা নতুন কেনাকাটা আপনার মনকে প্রফুল্ল করবে। পরিবারের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে আলোচনা করলে তার সমাধান হতে পারে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ শেষ হলে স্বস্তি মিলবে। বিবাদ এড়িয়ে শান্ত থাকা উপকারী হবে। বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More