সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ বৃহস্পতিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।আজ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ লক্ষ্মীবারে চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজ আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন এবং অস্থির বোধ করতে পারেন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা না করে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। আশার কথা হলো, প্রেম এবং সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে পরিস্থিতি বেশ অনুকূল থাকবে। ব্যবসায় চমৎকার ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকারি খাতের যেকোনো কাজ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সকালে সূর্যকে জল নিবেদন করা বিশেষভাবে শুভ হবে।
কন্যা
আজ অপ্রয়োজনীয় খরচ আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই প্রয়োজন ও ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য বুঝেই অর্থ ব্যয় করুন। মাথাব্যথা এবং চোখের সমস্যা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে। অজানা ভয় বা মানসিক চাপও আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে, প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলির ধীরে ধীরে উন্নতি হবে এবং ব্যবসাও ভালো গতিতে এগোবে। লাল রঙের জিনিস দান করা শুভ হবে।
তুলা
আজ আপনার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে এবং পুরোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ কিছুটা ক্লান্তিকর বা চাপযুক্ত হতে পারে, তবে তা থেকে উল্লেখযোগ্য লাভও হতে পারে। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলো স্বাভাবিক থাকবে এবং ব্যবসায় ভালো ফল পাওয়া যাবে। শনিদেবকে স্মরণ করা আপনার জন্য শুভ হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনি আদালতের মামলা বা আইনি বিবাদ নিয়ে উভয় সংকটে পড়তে পারেন। দ্রুত ও সুস্পষ্ট জয়ের আশা কম, তাই ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে দিনটি মিশ্র থাকবে। কোনো তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সূর্যকে জল নিবেদন করা আপনার জন্য শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More