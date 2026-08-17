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    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্য লাকি কারা! ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    জেনে নিন ১৮ আগস্ট, ২০২৬ কেমন কাটবে, রইল রাশিফল।

    Published on: Aug 17, 2026, 18:00:54 IST
    By Sritama Mitra
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    ১৮ আগস্ট, ২০২৬ হল মঙ্গলবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার ভগবান বজরংবলীর পূজার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলবার হনুমানের পূজা করলে ভয়, কষ্ট, রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রইল আগামিকালের রাশিফল।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্য লাকি কারা! ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্য লাকি কারা! ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ -রাশি আজ ছোট ছোট কাজগুলি মোকাবেলা করতে আপনার তীক্ষ্ণ মন ব্যবহার করুন। নতুন শেখা মজাদার এবং উত্পাদনশীল বোধ করতে পারে। আজ শান্ত ও সুখী থাকুন। আজ রাতে ছোট ছোট বিজয় উদযাপন করুন।

    বৃষ -একটি সহজ পরিকল্পনা চেষ্টা করুন, নোট লিখুন। আজ, আপনার শক্তি উচ্চ এবং ব্যবহারিক হবে। একবারে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন। আজই ছোট ছোট পদক্ষেপ সম্পন্ন করুন।

    মিথুন- বন্ধুদের সাথে আইডিয়া শেয়ার করুন। আজ আপনি শক্তিশালী বোধ করবেন। আপনার কাছের লোকদের সাথে আপনার সুখ ভাগ করে নিন। একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা অনুসরণ করুন, নম্র হন এবং ছোট সাহায্য নিন। সন্ধ্যার মধ্যে ধীরে ধীরে সাফল্য আসবে।

    কর্কট - ছোট ছোট পরীক্ষা-নিরীক্ষা আপনার দক্ষতা বাড়াতে এবং প্রতিদিনের কাজকে সহজ করতে সাহায্য করে। একই সময়ে, আপনি শান্ত থাকবেন। আজকের দিনটি ভবিষ্যতের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করবে।

    সিংহ-জিনিসগুলি পরিচালনা করতে পারেন। আপনি ছোট প্রকল্প শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন, যা দ্রুত ফলাফল এবং সুখ দেবে। আজ আপনি শান্ত এবং স্থিতিশীল বোধ করবেন। আপনি সাবধানে ধীর গতিতে কাজ করতে সক্ষম হবেন। ছোটখাটো অগ্রগতি ভালো ফল বয়ে আনবে।

    কন্যা -কাজে বিশ্বাস রাখুন, নরম কথা বলুন। ছোট ছোট কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। ছোট ছোট ভালো কাজের চেয়ে সম্পর্ক ভালো। বড় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন এবং কেবল প্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন।

    তুলা- প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্য ধরুন এবং নিজেকে আলতো করে চিকিত্সা করুন। অর্থের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া দরকার। ধৈর্য ধরুন এবং আজই সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিন। বিশ্রাম এবং সহজ ব্যায়াম আপনার স্বাস্থ্যের উপকার করতে পারে।

    বৃশ্চিক -সহজ পরিকল্পনার সাথে, বন্ধু, পরিবারের সমর্থন এবং মানসিক শান্তি নিয়ে, অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি করুন। কথোপকথন সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। নির্বাচন স্বাভাবিক মনে হবে। প্রথমে ছোট ছোট কাজগুলো শেষ করুন।

    ধনু -বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। আপনার ধ্রুবক যত্ন আস্থা তৈরি করে এবং সুখের জন্য ছোট ছোট সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনার রুটিনে মনোযোগ দিন। কাজকর্ম সংগঠিত করুন, আকস্মিক পরিবর্তনগুলি এড়িয়ে চলুন।

    মকর-একটি সংক্ষিপ্ত নোট পড়ুন এবং একটি নতুন সহজ ধারণা চেষ্টা করুন, যা কাজ বা খেলাকে আরও সহজ করে তুলবে। তাড়াহুড়ো করবেন না। আজ, ক্রমাগত ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি দিনের শেষ অবধি ভাল ফলাফল দিতে পারে।

    কুম্ভ - আপনার অনুভূতি শক্তিশালী। সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন, ঘনিষ্ঠ লোকদের কথা শুনুন এবং প্রতিশ্রুতি রাখুন। আপনার দৃঢ় পরিকল্পনা এবং ধৈর্যের উপর আস্থা রাখুন। অর্থের সমস্যাটি স্থিতিশীল দেখাচ্ছে তবে ধীরে ধীরে বাড়বে।

    মীন-হালকা গতি দেবে। একটি সংক্ষিপ্ত কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন এবং সেই অনুযায়ী এগিয়ে যান। গ্রুপ ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকুন যেখানে কথোপকথনগুলি ধীরে ধীরে এবং প্রাকৃতিকভাবে ঘটতে পারে। দামের তুলনা করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্য লাকি কারা! ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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