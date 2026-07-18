মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই চার দিক থেকে রাশিচক্রের প্রথম চার রাশির ভাগ্যফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই চার দিক থেকে রাশিচক্রের প্রথম চার রাশির ভাগ্যফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আপনার শ্বশুরবাড়ির কোনো প্রিয়জনের আগমন আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা যোগ করতে পারে। কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনার মায়ের প্রতি আপনার সামান্য অসন্তোষ দেখা দিতে পারে, তবে সময়মতো আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াই শ্রেয়। আপনি আপনার সন্তানদের ভালো মূল্যবোধ এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব শেখানোর সুযোগ পাবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা করার এবং তাদের অনুভূতি বোঝার সুযোগও পাবেন।
বৃষ
গুরুত্বপূর্ণ সভা বা আলোচনায় আপনার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে, তাই আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। প্রেমের সম্পর্কে ছোটখাটো বিষয়ে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে, কিন্তু বোঝাপড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। আপনি পদে পদে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। কোনো বন্ধু সাহায্যের আশায় আপনার কাছে এলে তাকে হতাশ করবেন না। পায়ের ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করা থেকে বিরত থাকুন।
মিথুন
পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছু ব্যস্ততা দেখা দিতে পারে। অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করবেন না। নতুন উদ্যোগ শুরু করা এবং বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার জন্য সময়টি অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। আপনার ভালো উদ্দেশ্য যে সবাই বুঝবে, এমনটা জরুরি নয়, তাই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
কর্কট
আপনাকে দেওয়া যেকোনো দায়িত্ব সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করুন। কর্মক্ষেত্রে কোনো অধস্তন ভুল করলে, তাকে বকাঝকা না করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। বেশ কিছুদিন ধরে জমে থাকা মানসিক উদ্বেগ ধীরে ধীরে কমে যাবে। আপনি যদি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তবে একজন অভিজ্ঞ উপদেষ্টার পরামর্শ নেওয়া উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More