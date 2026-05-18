    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    Published on: May 18, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের আজ সোমবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে আজ? জানুন রাশিফল
    ধনু

    আজকের দিনটি মিশ্র ফলদায়ক হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী কোনো কারণে মন খারাপ করতে পারেন, তাই আপনাদের সম্পর্কে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বজায় রাখুন। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ হবে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    মকর

    ইতিবাচক পরিবর্তন আজ আপনার জীবনে নতুন শক্তি সঞ্চার করতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন সুখ বয়ে আনবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো রোমান্টিক মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্কে নতুন উষ্ণতা যোগ করবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি উত্থান-পতনের হতে পারে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিন। পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করলে সাফল্য আসতে পারে। এছাড়াও আপনার বাড়ির জন্য নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মীন

    আজ ব্যবসায় কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে সমাধান পাওয়া যাবে। অন্যের পরামর্শ অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। সরকারি কাজ সম্পন্ন করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। বিবাহিত জীবনে সময় এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হতে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে চোখের সমস্যা, আপনার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন।

