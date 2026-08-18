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    Daily Horoscope 19 august 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আগামিকাল ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Aug 18, 2026, 18:00:14 IST
    By Sritama Mitra
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    ১৯ আগস্ট, ২০২৬ বুধবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করলে জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। কেমন কাটবে আগামিকাল, তা দেখে নিন।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ- আপনি নতুন জিনিসও চেষ্টা করতে চাইবেন, যা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। রাতে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। নিজেকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম দিন।

    বৃষ - খোলামেলা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারণাগুলি ভাগ করে নিন। ভারসাম্য আপনাকে মনোনিবেশ এবং উত্সাহী থাকতে সহায়তা করবে। অফিসে একটি নতুন ধারণা বা পদ্ধতি আনুন, যা কাজ বা টিমওয়ার্কের উন্নতি করতে পারে।

    মিথুন-কথোপকথন উপভোগ করুন। আজই বার্তা এবং সংকেতগুলিতে মনোযোগ দিন। আপনার স্বপ্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। নতুন ধারণাগুলি অন্বেষণের জন্য টিমওয়ার্ক এবং গবেষণাকে আলিঙ্গন করুন। রিচার্জ করতে বিরতি নিন।

    কর্কট-সৃজনশীল প্রকল্প এবং শেখার সুযোগগুলি জ্বলজ্বল করছে। আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার কাছে সহায়ক লোক এবং নতুন ধারণাকে আকর্ষণ করে। আপনার অনুভূতির উপর আস্থা রাখুন।

    সিংহ-আপনার কল্পনা উজ্জ্বল হয়, আপনাকে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। ধারণাগুলি শোনা এবং ভাগ করে নেওয়া আপনার সংযোগকে শক্তিশালী করে। আজ সংযোগ স্থাপনের নতুন সুযোগ আসবে।

    কন্যা- কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রেও আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। খোলামেলা কথোপকথনের মাধ্যমে প্রেম সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন।

    তুলা- দুঃসাহসিক এবং নতুন অভিজ্ঞতার জন্য আগ্রহী বোধ করেন। আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট বলে মনে হয় এবং সক্রিয় পদক্ষেপগুলি আরও ভাল স্বাস্থ্যের দিকে পরিচালিত করে। আপনার দুঃসাহসিক মনোভাব এবং ভারসাম্যপূর্ণ পছন্দগুলিতে বিশ্বাস করুন।

    বৃশ্চিক -আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করতে অফিসে সুযোগের সুবিধা নিন। আর্থিক সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে। প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন।

    ধনু -এমন একটি দিন যা ধনু রাশির জন্য স্পষ্ট কথোপকথনকে অনুপ্রাণিত করে। আপনার দক্ষতা আপনাকে সহজেই পরিকল্পনাগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়া এবং শোনা টিমওয়ার্ককে উত্সাহিত করবে।

    মকর -অফিসে ব্যস্ত সময়সূচী থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। কোনও বড় শারীরিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    কুম্ভ -অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। আর্থিকভাবে আপনাকে আরও সতর্ক হতে হবে। বড় কোনো শারীরিক সমস্যা হবে না। সম্পর্কের ঝামেলা কাটিয়ে ওঠার জন্য আলোচনা করুন।

    মীন -রোমান্টিক মুহুর্তগুলি পুরোপুরি উপভোগ করুন। আপনি চাকরি এবং আর্থিক দিক থেকে ভাল, তবে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। ভালোবাসা উদযাপন করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Daily Horoscope 19 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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