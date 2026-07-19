ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ রবিবার, ১৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬র ফাইনাল। সেই আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের ম্যাচের দিনের আপনার ভাগ্যফল বলছে জ্যোতিষমত।
ধনু
আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি হবে, তাই একটি বাজেট বজায় রাখুন। ধর্মীয় কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং আপনি কোনো বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগও পাবেন। যদি পারিবারিক কোনো বিবাদ থাকে, তবে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা সফল হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মকর
বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল, তবে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই অসতর্কতা পরিহার করুন। কোনো শুভ উপলক্ষে বাড়িতে পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতে পারে, যা একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
আজ ধৈর্য এবং সংযম আপনার সবচেয়ে বড় সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাকেও উপেক্ষা করবেন না। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা ভালো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং পিতামাতার আশীর্বাদে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হতে শুরু করবে।
মীন
আজকের দিনটি মিশ্র, তবে আশাপূর্ণ হবে। তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকলে দিনটি বেশ আনন্দদায়ক হবে। বন্ধুদের সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন ও সঙ্গ আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আর্থিক সমস্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। তবে, মায়ের সাথে সামান্য তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ বজায় রাখুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More