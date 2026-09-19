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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, তা দেখে নিন রাশিফলে।

Published on: Sep 19, 2026, 04:00:30 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজকের দিনটি উত্তেজনা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা আর্থিক লাভের ভালো সুযোগ পাবেন এবং অংশীদারিত্ব থেকেও সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। একটি দীর্ঘদিনের সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগের জন্য সময়টি অনুকূল এবং পেশা পরিবর্তন উন্নতির নতুন পথ খুলে দিতে পারে। শিল্পকলার সাথে জড়িতরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের একটি দারুণ সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়াও আপনি কোনো বড় সামাজিক বা পরিবেশগত উদ্যোগের অংশ হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

বৃষ

আজ আপনার জীবনে একটি সুখকর পরিবর্তন আসতে পারে। যারা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত, তারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ লাভ করতে পারেন, যা তাদের আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। নারীরা তাদের স্বামীর কাছ থেকে একটি মনোরম চমক পেতে পারেন, যা তাদের মুখে সারাদিন হাসি ফুটিয়ে রাখবে। ব্যবসার ব্যস্ততা কমে আসবে, যা আপনাকে নতুন প্রকল্পে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার অধস্তনরা আপনার কাছ থেকে শিখতে চাইবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতিও স্বস্তি বয়ে আনবে।

মিথুন

আজ আপনার আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। কর্মক্ষেত্রে আপনার দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত করতে সাহায্য করতে পারে, যা আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে এবং পদোন্নতির পথ খুলে দেবে। বিরোধীদের জন্য দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় হবে। অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রেম জীবনও উত্তেজনায় পূর্ণ থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে কোনো সুন্দর জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।

কর্কট

আজ আপনার জন্য সুখের এক নতুন সূচনা হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে সম্পন্ন করার জন্য অপেক্ষারত একটি বিশেষ কাজ আজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। আবেগবশে জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং পরিবারের অভিজ্ঞ সদস্যদের পরামর্শ নিন। প্রযুক্তি ক্ষেত্রের সাথে জড়িতরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় যদি উত্থান-পতন থাকে, তবে আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। ক্রীড়াবিদদের জন্যও দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক, এবং তারা কোনো বড় টুর্নামেন্টে সুযোগ পেতে পারেন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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