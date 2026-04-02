সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ বৃহস্পতিবার ২০২৬ সালে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ সতর্ক থাকার দিন, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যের ওঠানামাও আপনার মেজাজকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই নিজের যত্ন নেওয়া জরুরি। যেকোনো কাজে অবহেলা আপনার কঠোর পরিশ্রমকে নষ্ট করে দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। পারিবারিক বিয়ের পথে বাধা দূর হতে পারে, যা বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আজ আপনার মনে বাড়ি সংস্কারের চিন্তাও আসতে পারে। কোনো কাজ নিয়ে সন্দেহ থাকলে, তা আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো।
কন্যা
আজ আপনার জন্য বিশেষ কিছু অর্জন করার সুযোগ রয়েছে, যেন ভাগ্য নিজেই আপনার অগ্রগতির পথ খুলে দিচ্ছে। উন্নতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে এবং শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবে। বাড়িতে বিলাসবহুল জিনিসের উপর খরচ বাড়তে পারে, যা একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করবে। তবে, ভাইবোনদের সাথে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করতে পারে। আজ লেনদেনে কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে।
তুলা
আজ আপনার মুখে হাসি ফুটবে। একটি ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে এবং যারা একসময় আপনার বিরোধিতা করত, তারাও আপনার আরও কাছে আসতে পারে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সুসংবাদ পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে। আপনি আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আজ নতুন যানবাহন কেনার চিন্তাও আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও আপনাকে কষ্ট দিতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ কাজের জন্য একটি দারুণ দিন হবে। যারা চাকরি করেন, তারা নিজেদের কাজে সন্তুষ্টি পাবেন এবং দিনটি আনন্দদায়ক হবে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী হবে। বিদেশী দেশগুলোর সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার মা আপনাকে এমন কোনো দায়িত্ব দিতে পারেন, যার জন্য আপনার পূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনার মনে শান্তি আনবে এবং যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More