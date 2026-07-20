ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ সোমবার, ২০ জুলাই ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
হঠাৎ কোনো প্রাপ্তি আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে। সম্পত্তি বা পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি নতুন সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। ভেবেচিন্তে আপনার কাজে পরিবর্তন আনুন, কারণ এটিই ভবিষ্যতের সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করবে। একটি বড় লক্ষ্য অর্জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। পরিবারে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বিরাজ করবে।
মকর
ধৈর্য এবং সংযম আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। ছোট বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে শান্তি ও আনন্দ দেবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো বিবাদ থাকলে, তার সমাধানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাটি এগিয়ে যেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে ভেবেচিন্তে কথা বলুন। রাগ নিয়ন্ত্রণ করলে সম্পর্কের মধুরতা বজায় থাকবে।
কুম্ভ
আজ আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কোনো সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে এবং দিনটি অবিবাহিতদের জন্য বিশেষভাবে শুভ হবে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন ও আশীর্বাদে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে। ভালোবাসা ও সহযোগিতার অনুভূতি সম্পর্কগুলোকে আরও দৃঢ় করবে। শুধু লোকদেখানোর জন্য খরচ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ হঠাৎ খরচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
আজকের দিনটি সম্মান, কৃতিত্ব এবং সাফল্য বয়ে আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং কোনো পুরস্কার বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ সঠিক পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হবে। যদি আপনি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আপনি পুরোনো ঋণ পরিশোধের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে এবং বিনোদনের জন্য উদারভাবে খরচ করার সুযোগ করে দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More