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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 20, 2026, 04:00:25 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    মেষ

    বড় কিছু অর্জনের ব্যাপারে আপনি উৎসাহী থাকবেন, যদিও ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি আপনার ভাইয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই সময়মতো মনোযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে, রওনা হওয়ার আগে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিন। সরকারি বিষয়ে অবহেলা সমস্যার কারণ হতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিন।

    বৃষ

    আপনার প্রেম জীবনেও নতুন উত্তেজনা আসতে পারে এবং অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার চলমান উদ্বেগগুলোকে উপেক্ষা করবেন না; বরং শান্ত মনে সমাধান খুঁজুন। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনাকে শান্তি এনে দেবে। কোনো ভ্রমণ বা অনুষ্ঠানের সময়, আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

    মিথুন

    প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে দ্বিধা করবেন না, কারণ আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অন্যদের সাহায্য করা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও বিকশিত করবে। আপনার অগ্রাধিকারগুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করলে দিনটি আরও সফল হবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।


    কর্কট

    চলমান যেকোনো আইনি বিষয় আপনার অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ হবে। পরিবারে বিয়ে বা অন্য কোনো শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা বাড়িতে উৎসবের আমেজ তৈরি করবে। মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যার সমাধান হবে। আজ রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

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