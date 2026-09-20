ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির রবিবার দিনটি কেমন কাটবে , তা দেখে নিন। রইল আজ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল।
ধনু
আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতে বা কোনো আইনি বিষয়ে জয় লাভের সম্ভাবনা আছে। আপনার বাবার সমর্থন ও নির্দেশনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার ব্যবসা শক্তিশালী হবে এবং আপনার কর্মক্ষেত্র আরও স্থিতিশীল হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন, যা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সুখ ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়েও ইতিবাচক ফল দেখা যেতে পারে। সার্বিকভাবে, আজকের দিনটি অনেক ইতিবাচক সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। পরিবেশবান্ধব জিনিস দান করা শুভ হবে।
মকর
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। যাদেরকে আপনি একসময় আপনার প্রতিপক্ষ বলে মনে করতেন, তারা তাদের মনোভাব নরম করতে পারে। আপনি কোনো গভীর বা রহস্যময় বিষয় বোঝার সুযোগ পাবেন এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করবেন। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। তবে, প্রেম বা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কে ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই সেগুলোকে বাড়তে দেবেন না। ধৈর্য এবং বোঝাপড়া দিনটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। দেবী কালীকে স্মরণ করা শুভ হবে।
কুম্ভ
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। যাদেরকে আপনি একসময় আপনার প্রতিপক্ষ বলে মনে করতেন, তারা তাদের মনোভাব নরম করতে পারে। আপনি কোনো গভীর বা রহস্যময় বিষয় বোঝার সুযোগ পাবেন এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করবেন। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। তবে, প্রেম বা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কে ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই সেগুলোকে বাড়তে দেবেন না। ধৈর্য এবং বোঝাপড়া দিনটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। দেবী কালীকে স্মরণ করা শুভ হবে।
মীন
আজ আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। পরিস্থিতি কিছু সময়ের জন্য প্রতিকূল থাকতে পারে, তাই কোনো বড় ঝুঁকি নেওয়া বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন এবং আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে অবহেলা করবেন না। তবে, প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়গুলি অনুকূল থাকবে এবং ব্যবসাও স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো ফল দিতে পারে। আজ আপনাকে কেবল আপনার শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। ভগবান গণেশকে স্মরণ করা মঙ্গলজনক হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More