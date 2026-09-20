সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ দিনটি কেমন কাটবে। রবিবার এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার জন্য আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং কোনো সুসংবাদ আপনাকে আনন্দিত করতে পারে। অর্থপ্রবাহের লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাপ্ত অর্থের যত্ন নেওয়া। কাউকে টাকা ধার দেওয়া বা নির্বিচারে খরচ করা থেকে বিরত থাকুন। বিনিয়োগের জন্য আজ খুব একটা অনুকূল দিন নয়, তাই কিছুটা অপেক্ষা করাই ভালো। আপনার আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী করতে আজ সঞ্চয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। পরিবেশবান্ধব জিনিস দান করা শুভ হবে।
কন্যা
আজ আপনি নিজের মধ্যে এক নতুন ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন। আপনার মন উৎসাহে পূর্ণ থাকবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে অনেক কাজ মোকাবেলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক ফল আসতে পারে। এই সময়টি বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য উপকারী। আপনি যদি কোনো নতুন প্রকল্প, পরিকল্পনা বা ব্যবসা সম্প্রসারণের কথা ভেবে থাকেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। সার্বিকভাবে, আজকের দিনটি উৎসাহ এবং ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। ভগবান শনিদেবকে স্মরণ করা শুভ হবে।
তুলা
অতিরিক্ত খরচ আজ আপনাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি, অন্যথায় আপনি আর্থিক চাপে পড়তে পারেন। মাথাব্যথা বা চোখের হালকা সমস্যাও হতে পারে, তাই বিশ্রাম নিন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন। জীবনসঙ্গীর সাথে মানসিক দূরত্ব বা শীতলতা সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, তাই কথাবার্তায় উষ্ণতা বজায় রাখুন। চাকরি এবং কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি ভালো থাকবে। আজ আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে আপনার নিজের মন, তাই অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তাকে আপনাকে কাবু করতে দেবেন না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আয় বাড়ানোর অনেক পথ খুলে যেতে পারে। পুরোনো উৎস থেকে অর্থ আসতে থাকবে এবং উপার্জনের নতুন সুযোগও তৈরি হতে পারে। সরকারি খাত বা সরকারি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কাজে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণেরও সম্ভাবনা আছে এবং এই ভ্রমণটি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসা, এই তিনটি ক্ষেত্রেই দিনটি ভালো যাবে। আর্থিকভাবেও আজ আপনার উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। সাথে হলুদ রঙের জিনিস রাখা শুভ হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More