Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 21, 2026, 04:00:44 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে আজ ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হবে, যা আপনার সুনামকে আরও শক্তিশালী করবে। তবে, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ একটি ছোট ভুলও সমস্যার কারণ হতে পারে। একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। অংশীদারিত্বের কাজ ইতিবাচক ফল দেবে। কোনো শুভ বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে এবং বাড়িতে নিয়মিত অতিথির আগমন ঘটবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও আসতে পারে, যা সময়মতো চিনে নেওয়া আপনার জন্য লাভজনক হবে।

    বৃষ

    পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে শান্তি ও আপনত্বের অনুভূতি দেবে। যদি কোনো বিষয় নিয়ে আপনি মানসিক চাপে থাকেন, তবে আজ তার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। বন্ধুদের সাহায্য করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি দেবে। সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। শুধু নিজের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখুন, কারণ অসাবধানতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

    মিথুন

    যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ধৈর্য ধরে চিন্তা করা জরুরি। আপনার সন্তানদের উপর অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব চাপানো থেকে বিরত থাকুন এবং তাদের প্রতি স্নেহশীল হন। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে, পিছিয়ে যাবেন না। আপনি নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন যা ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হবে। গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

    কর্কট

    দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হতে শুরু করবে, যা স্বস্তি এনে দেবে। কর্মদক্ষতা বাড়বে এবং আপনি আপনার কাজগুলো আরও দ্রুত শেষ করতে পারবেন। একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হলে আপনার সুখ দ্বিগুণ হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাথে সময় কাটানো আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। তবে, সন্তানদের সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes