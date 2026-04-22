ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে আজ ২২ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে আজকের রাশিফল রইল।
ধনু
আজ দ্রুত উন্নতি হবে। ব্যবসায় সাফল্য আসবে এবং নতুন বন্ধু তৈরি হবে যারা ভবিষ্যতে সহায়ক প্রমাণিত হবে। বছরের শুরুতে একটি অপ্রত্যাশিত উপহার পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি কেনার জন্য সময়টি অনুকূল, তবে ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
মকর
আজ সতর্কতার সাথে চলার দিন। কাজের চাপ বেশি থাকবে এবং পুরনো লেনদেন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তবে, আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনার নতুন উদ্যোগগুলো ফলপ্রসূ হবে এবং একজন পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়া আপনাকে আনন্দ দেবে।
কুম্ভ
আজ ব্যবসায়িক সাফল্য আসতে পারে। ভ্রমণ থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে আসবে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে এবং এগিয়ে যেতে পারে। বাবার সাথে কথা বলার সময় সংযম অবলম্বন করুন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।
মীন
আজ নতুন স্বপ্ন সত্যি করার দিন। নতুন বাড়ি কেনার জন্য সময়টি অনুকূল। আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। চলমান পারিবারিক সমস্যার অবসান ঘটবে, যা একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। ভ্রমণের সময় আপনার জিনিসপত্রের যত্ন নিন। কোনো বড় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার সঙ্গীর পরামর্শ নিন। এটি আপনার জন্য সাফল্য বয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More