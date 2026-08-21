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Daily Horoscope 22 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ২২ অগস্ট ২০২৬-র দৈনিক রাশিফল রইল

Daily Horoscope 22 August 2026: আগামিকাল (২২ অগস্ট ২০২৬) দৈনিক রাশিফল জেনে নিন। জেনে নিন যে আগামিকাল আপনার দিনটা কেমন কাটবে, ভাগ্যফলে কী কী আছে। কার কার ভাগ্য ভালো থাকবে? কোন কোন রাশির জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে?

Published on: Aug 21, 2026, 18:00:27 IST
By Ayan Das
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Daily Horoscope 22 August 2026: জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রতিদিন গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। আর এই পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের ১২টি রাশির উপর। ২২ অগস্ট (শনিবার) দিনটি কয়েকটি রাশির জন্য নতুন আশা, সাফল্য ও সৌভাগ্য বয়ে আনতে চলেছে। আবার কয়েকটি রাশির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা এবং ধৈর্য ধরার প্রয়োজন রয়েছে। চাকরি, ব্যবসা, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সম্পর্কের নিরিখে শনিবার আপনার দিনটি কেমন কাটবে? আসুন জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশির বিশদ রাশিফল।

শনিবার কয়েকটি রাশির জাতকদের সময় ভালো কাটবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি)
শনিবার কয়েকটি রাশির জাতকদের সময় ভালো কাটবে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি)

মেষ রাশি

শনিবার মেষ রাশির জাতকদের কিছুটা মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি অনুভব হতে পারে। ছোটখাটো বিষয় আপনাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। এই সময়ে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সব কথায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেওয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। নিজের জন্য কিছুটা সময় দিন এবং মন শান্ত রাখুন। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে।

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতকদের মন কিছুটা ভারাক্রান্ত থাকতে পারে। আশেপাশের পরিবেশ খুব একটা মনমতো নাও লাগতে পারে। তবে নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থেকে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে বা ভালোবাসার মানুষের সাথে খোলাখুলি কথা বললে সম্পর্কের জটিলতা মেটাতে সাহায্য করবে।

মিথুন রাশি

মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনিবারের দিনটি বেশ ইতিবাচক ও ফলদায়ক। আপনার পরিশ্রমের ভালো ফলাফল দেখতে পাবেন। পরিবার বা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে আনন্দ দেবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন।

কর্কট রাশি

কর্কট রাশির জাতকদের মনে হতে পারে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। অস্থিরতা এড়াতে কারও সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। আজ আত্মপর্যালোচনার দিন। ধীরস্থিরভাবে কাজ করলে এবং ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি আবার আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

সিংহ রাশি

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি বেশ সুন্দর ও আন্তরিক। প্রিয়জনদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পাবেন, যা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে। অতীতের কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা আজ কেটে যেতে পারে। ভেতরের আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক শক্তি নতুন উদ্যম জোগাবে।

কন্যা রাশি

কন্যা রাশির জাতকদের মন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারে। দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হতে পারে। কথাবার্তায় স্পষ্টতা বজায় রাখুন, না হলে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করবে।

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতকদের আবেগ ও মনের অশান্তি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না কিংবা কারোর থেকে অতিরিক্ত আশা করবেন না। শনিবার ধৈর্য ধরার এবং সময়কে নিজের গতিতে চলতে দেওয়ার দিন।

বৃশ্চিক রাশি

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য দিনটি প্রিয়জন ও পরিবারের সাথে সময় কাটানোর জন্য আদর্শ। দীর্ঘদিনের কোনো মনোমালিন্য আজ মিটে যেতে পারে। মনের কথা প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। ছোট ছোট আনন্দ আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

ধনু রাশি

ধনু রাশির জাতকদের ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্ত একটি দিন কাটবে। আপনার কথায় ও ব্যবহারে স্পষ্টতা থাকবে, যার ফলে আশেপাশের মানুষ আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেবে। অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ আসবে। কোনো প্রিয় মানুষের সাথে মনের গভীর আলোচনা হতে পারে।

মকর রাশি

মকর রাশির জাতকরা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে উষ্ণতা থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে রাখা কোনও মনের কথা বা পরিকল্পনা আজ প্রকাশ করার সেরা দিন।

কুম্ভ রাশি

কুম্ভ রাশির জাতকদের স্বাস্থ্য ও মনের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত কাজের চাপ বা চিন্তা এড়িয়ে চলুন। সবকিছু একা সামলানোর চেষ্টা না করে কাছের কারও সঙ্গে শেয়ার করুন। আজ বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

মীন রাশি

মীন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ ও এনার্জিতে ভরপুর একটি দিন কাটবে। যে কাজ দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল, তাতে অগ্রগতি দেখতে পাবেন। নতুন কোনও কাজ বা ভাবনা শুরু করার ক্ষেত্রে দিনটি চমৎকার। আপনার কথা ও ভাবনার সঠিক মূল্যায়ন হবে।

  • Ayan Das
    ABOUT THE AUTHOR
    Ayan Das

    অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

Home/Astrology/Daily Horoscope 22 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ২২ অগস্ট ২০২৬-র দৈনিক রাশিফল রইল

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