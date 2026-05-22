ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের রাশিফল দেখে নিন, রইল ২২ মে ২০২৬ ভাগ্যফল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২২ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এই চার রাশির ভাগ্যে আজ শুক্রবার ২২ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ কোনো অপূর্ণ ইচ্ছার কারণে আপনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। কাজে আপনার আগ্রহ কমে যেতে পারে, তাই ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করুন। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনাকে চিন্তিত হতে হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো তর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ধৈর্য ধরুন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা জরুরি।
মকর
আজ হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় ভালো মুনাফা আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনি আটকে থাকা পুরোনো টাকাও ফিরে পেতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্কের তিক্ততা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবে, কোনো সহকর্মীর কথায় আপনার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি অন্যদিনের চেয়ে ভালো হতে পারে। হঠাৎ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তান যদি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে তার ফলাফল আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। নতুন চাকরি পাওয়ার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যাবে। তবে, কোনো অবস্থাতেই টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় হবে।
মীন
ব্যবসায়িক উত্থান-পতনের কারণে আজ আপনার মন কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। ঈশ্বরভক্তি এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ আপনাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। দায়িত্ব অবহেলা করলে ভবিষ্যতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More