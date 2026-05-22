মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে, কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন আশা ও দারুণ স্বস্তি বয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ অবশেষে সম্পন্ন হতে পারে, যা মনে এক হালকা অনুভূতি এনে দেবে। কথাবার্তার মাধ্যমে আপনার ও আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যকার দূরত্ব কমে আসবে এবং আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসবে। আপনারা একসঙ্গে বসে ভবিষ্যতের জন্য নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ বা সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে।
বৃষ
আজ কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসার জন্য উপকারী হতে পারে। তবে, কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া খবর কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সন্তানের পদোন্নতি পরিবারে গর্ব ও আনন্দ বয়ে আনবে। পুরোনো ভালোবাসার মানুষের সাথে হঠাৎ পুনর্মিলনের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু আবেগে ভেসে না যাওয়াই ভালো। ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত বাধাগুলোও আজ সহজেই সমাধান হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার প্রজ্ঞা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে। প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো ভুল করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার অধস্তনদের সমর্থনও সহায়ক হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপ ক্লান্তির কারণ হতে পারে, কিন্তু ভাইবোনদের সাথে সুসম্পর্ক আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে। বাড়িতে বিয়ে সংক্রান্ত আলোচনাও গতি পেতে পারে।
কর্কট
আজ আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার এক সুন্দর ভারসাম্য দেখা যাবে। আপনি আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ পাবেন। নতুন কোনো সম্পত্তি কেনা বা বেচার চিন্তা আসতে পারে, তবে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া লাভজনক হবে। ব্যবসায় নতুন ধারণা আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। অফিসেও আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আপনার বস মুগ্ধ হবেন। একটি বিশেষ তথ্য দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More