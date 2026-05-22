সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২২ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।এই চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে, কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে লাকি কারা, দেখে নিন। আজ শুক্রবার ২২ মে, ২০২৬ রাশিফল রইল।
সিংহ
আজকের দিনটি আনন্দ ও সাফল্যে পরিপূর্ণ থাকবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কর্মশক্তিতে ভরপুর থাকবেন, যা আপনাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে সক্ষম করবে। সন্তানদের সাথে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে।
কন্যা
আজ আর্থিকভাবে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি বিশেষ কেনাকাটা করতে পারেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করা জরুরি। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।
তুলা
আজকের দিনটি ব্যস্ত ও কর্মমুখর হতে পারে। নিজের কাজগুলো নিজে সামলানোর চেষ্টা করুন এবং অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হতে পারে, যেখানে আপনার কথাবার্তা অন্যদের মুগ্ধ করতে পারে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা হতে পারে, তাই খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন। আপনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্রমণ করতে হতে পারে। ভাইদের সাহায্যে একটি দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে ও চেষ্টা করতে আগ্রহী হবে। পরিবার ও সম্পর্কের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি বাড়বে এবং রক্তের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More