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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল।

Published on: Sep 22, 2026, 04:00:31 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেমস, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ মঙ্গলবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস, উদ্যম এবং কর্মশক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। যারা চাকরিতে আছেন, তারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য স্বীকৃতি এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। বিনিয়োগের জন্য দিনটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে এবং যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তারা আশাব্যঞ্জক সুযোগ দেখতে পারেন। সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য আপনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে অতীতের মধুর স্মৃতি মনে পড়বে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় দূরত্ব কমিয়ে আনবে এবং সম্পর্কের উষ্ণতা ফিরিয়ে আনবে।

কন্যা

আজ আপনার সামান্য অসাবধানতা বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করা জরুরি। অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ সম্পন্ন হলে স্বস্তি মিলবে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও নথিপত্র সুরক্ষিত রাখুন। যেকোনো আর্থিক বা অতীতের আর্থিক লেনদেনের সমাধান হবে বলে আশা করা যায়, যা আপনার বোঝা হালকা করবে।

তুলা

আজ আপনার প্রজ্ঞা এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অনেক কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন পথ খুলে যাবে, যদিও একটি আর্থিক বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। অতীতের কোনো ভুল বা গোপন রহস্য সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সতর্কতার সাথে এগিয়ে যান। যারা বিদেশে পড়াশোনা বা কর্মজীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কাজের ভার অন্যদের উপর না দিয়ে, নিজেই দায়িত্ব নিন। আজ আপনার সন্তানের সাফল্য আপনার মুখে গর্ব ও আনন্দ এনে দিতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ আপনার সম্মান বাড়বে এবং আপনার সামাজিক অবস্থান আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী বলে মনে হবে। বাড়িতে কোনো পূজা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলতে পারে। ক্রমাগত ব্যস্ততা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন, তাই বিশ্রামকে অবহেলা করবেন না। আপনার বেপরোয়া মনোভাব মাঝে মাঝে সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই আপনার কথা ও আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখুন। সবার সাথে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। যদি পরিবারের কাছে কোনো ভুল প্রকাশ পায়, তবে অহংকার ত্যাগ করে তা স্বীকার করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা!২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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