মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ কারা লাকি, ২৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Sign in

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ কারা লাকি, ২৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 23, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন, আজ ২৩ এপ্রিল ২০২৬ বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির মধ্যে কারা লাকি, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আগাম হদিশ দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    মেষ

    আজ আপনার নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটবে। লোকেরা সহজেই আপনার কথা শুনবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, আজ কথাই আপনার শক্তি এবং দুর্বলতা উভয়ই। কথা বলার আগে ভাবুন। আপনার বাবা-মায়ের উপদেশ পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণিত হবে। আপনি সরকারি প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখা উচিত। একটি পুরনো লেনদেন বা বিবাদের সমাধান আপনার মনে আলো ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে।

    বৃষ

    আজ কর্মজীবী ​​মানুষদের জন্য একটি বিশেষ দিন। আপনাকে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদের প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে, যা আপনার স্বীকৃতি আরও বাড়িয়ে তুলবে। আপনার চারপাশের মানুষদের চেনা জরুরি। সবাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দিত করবে। আজ আপনাকে আপনার পরিবারের কাছে করা একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। ইঙ্গিত রয়েছে যে সম্পত্তি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। উন্নতির পথে আপনি দ্রুত এগিয়ে যাবেন।

    মিথুন

    আজ কিছুটা ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। নতুন যোগাযোগ সুফল বয়ে আনবে, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা আপনাকে মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে। সতর্ক থাকুন। অন্যের প্রভাবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, নইলে আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। ব্যবসায় কিছুটা অস্থিরতা থাকবে। আজ আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

    কর্কট

    আজ অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ ত্যাগ করে শান্তিকে আলিঙ্গন করুন। আপনি আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। সরকারি বিষয়ে ভেবেচিন্তে কথা বলা জরুরি। ভাইবোনদের সাথে চলমান বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। ইঙ্গিত রয়েছে যে কোনো অমীমাংসিত আর্থিক কাজও সম্পন্ন হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বূাংলা। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ কারা লাকি, ২৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes